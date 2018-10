Trăim într-o cultură a indiferentismului și urii, indiferent de natura ei, încât să mai dăm importanță celui de lângă noi. Ne atașăm prea mult de lucrurile materiale și nu punem accentul pe cele spirituale și familiale din viața noastră. Ne simțim importanți când alții privesc spre noi, dar din păcate pierdem din vedere un amănunt important: nu suntem nimic fără Dumnezeu.

Acest lucru l-a înțeles perfect orbul Bartimeu din evanghelia duminicii de astăzi, a XXX-a din timpul de peste an. Un orb care, asemenea multora dintre noi, trăiește la periferia societății, neluat în seamă, izolat și abandonat.

Acesta are de dus cea mai mare luptă: lupta cu el însuși. O luptă care să îl scoată din limitele și blocajele sale pe care și le-a creat singur. De cele mai multe ori, așa suntem și noi oamenii. Ne plafonăm în fața greutăților din viața noastră. Avem impresia că nimic nu are rost, că Dumnezeu ne-a părăsit și ne-a uitat, că nu mai suntem buni de nimic și că nu mai are nici un sens viața noastră. Ajungem astfel să ne complacem în această stare pe care ne-a creat-o singuri.

Orbul Bartimeu, învinge această frică interioară, ba, mai mult, are curajul de a înfrunta vocea poporului care îl certa să tacă. Însă el, mai tare insista strigând: „Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!” Spre deosebire de mulți alții, preferă să se ridice și să strige: „Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!”

Cât de greu ne vine și nouă astăzi să fim o voce care se face auzită în iureșul consumismului și al egoismului. Cât de greu ne motivăm pentru a ne spune punctul de vedere, pentru a nu ne lăsa călcați în picioare de ceilalți care ne vor răul. Adevărul este că avem nevoie de curaj. Avem nevoie de credință avem nevoie de oameni care să creadă în noi, în puterea noastră de a face binele.

Ceea ce ne surprinde, la acest orb Bartimeu, este insistența, curajul, încrederea și credința sa în Cristos, în puterea lui de vindecare. În acest context, presărat de curaj, încredere și credință, Cristos nu poate rămâne indiferent și îl vindecă. Să aveți credință în voi și în Cristos!

Pr. Anton Gălăţanu, Parohia Catolică „Sf. Mihail” Valea Marea