DSP Bacău: Peste 2.100 de cazuri de infecții respiratorii și 108 cazuri noi de gripă într-o săptămână

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a transmis situația actualizată a afecțiunilor respiratorii (IACRS, pneumonii și bronhopneumonii) și a cazurilor de gripă înregistrate în perioada 9–15 februarie 2026.

Potrivit datelor centralizate, în intervalul menționat au fost raportate 2.139 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 60 au necesitat internare. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la grupa de vârstă 5–14 ani (648 de cazuri), urmată de categoria 15–49 ani (526 de cazuri).

În ceea ce privește pneumoniile și bronhopneumoniile, au fost raportate 351 de cazuri, dintre care 110 au necesitat spitalizare. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la persoanele de peste 65 de ani (91 de cazuri). Nu au fost raportate decese în perioada analizată.

Totodată, în săptămâna 9–15 februarie 2026, la nivelul județului Bacău s-au înregistrat 108 cazuri noi de gripă. De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor de gripă tip A și B a ajuns la 2.664, cele mai afectate fiind grupele de vârstă 5–14 ani (818 cazuri) și 2–4 ani (575 cazuri).

Reprezentanții DSP Bacău reamintesc populației importanța respectării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor respiratorii, precum igiena riguroasă a mâinilor, evitarea aglomerațiilor în perioadele de vârf epidemiologic și prezentarea la medic la apariția simptomelor specifice.

Conform raportărilor medicilor de familie, de la începutul campaniei de vaccinare antigripală, peste 37.000 de persoane din județ s-au vaccinat împotriva gripei, autoritățile sanitare subliniind importanța imunizării, în special în rândul persoanelor vulnerabile.