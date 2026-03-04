Drum impracticabil la Filipeni

Subsemnatul, Perju Vlăduț, consilier local, vă aduc la cunoștință o situație extrem de gravă cu care se confruntă locuitorii Satului Brad, comuna Filipeni.

Drumul 252 F, care asigură accesul către biserică și către gospodăriile cetățenilor, a devenit practic impracticabil. Zilnic, locuitorii — inclusiv copii care merg la școală — sunt obligați să traverseze un drum plin de noroi, periculos și lipsit de condiții minime de siguranță.

Este revoltător ca, în anul 2026, o comunitate întreagă să fie abandonată administrativ, în condițiile în care legislația în vigoare stabilește clar responsabilitățile autorităților locale. Conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 3 și art. 36, primarul și Consiliul Local au obligația de a asigura respectarea intereselor comunității, buna funcționare a serviciilor publice și dezvoltarea infrastructurii de bază.

De asemenea, Constituția României garantează dreptul cetățenilor la un trai decent și acces real la educație, drepturi care, în cazul locuitorilor Satului Brad, sunt grav afectate.

Starea actuală a drumului reflectă o lipsă evidentă de responsabilitate administrativă, punând în pericol siguranța locuitorilor și accesul copiilor la educație.

Pe această cale solicit:

intervenția urgentă a autorităților competente pentru repararea drumului 252 F și asigurarea condițiilor minime de acces și siguranță;

verificarea modului în care administrația locală din comuna Filipeni și-a îndeplinit obligațiile legale;

informarea opiniei publice cu privire la această situație care afectează direct o comunitate întreagă.

Răbdarea comunității s-a încheiat. Satul Brad nu este o anexă uitată, ci parte integrantă a comunei Filipeni, iar cetățenii au dreptul la condiții decente de trai și acces sigur la educație.

Vă rog să acordați atenția necesară acestei situații și să sprijiniți informarea corectă a publicului.

Cu respect,

Vlăduț Perju

Consilier local

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!