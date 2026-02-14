Două persoane salvate de polițiști după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe DN 11A, în Podu Turcului

La data de 13 februarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au intervenit prompt pentru salvarea a două persoane rămase blocate într-un autoturism implicat într-un eveniment rutier produs pe DN 11A, în comuna Podu Turcului.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 40 de ani, în timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Podu Turcului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

În urma impactului, conducătorul auto și pasagera sa, o femeie de 67 de ani, ambii cetățeni străini aflați în tranzit prin România, au rămas blocați în interiorul vehiculului, fiind în stare de șoc.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un echipaj SMURD, precum și mai mulți trecători, cele două persoane fiind extrase în siguranță din autoturism.

Ulterior, starea acestora a fost evaluată la fața locului de către echipajul medical, stabilindu-se că nu se impune transportarea la spital.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și temperaturile scăzute, persoanele au fost conduse la sediul poliției, unde au rămas până la reluarea călătoriei. De asemenea, polițiștii au recuperat bagajele din autoturismul avariat, acestea fiind predate proprietarilor.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, polițiștii recomandă conducătorilor auto ca, în condiții meteo nefavorabile, să adapteze viteza la starea carosabilului și la vizibilitatea redusă, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, să utilizeze corespunzător luminile de întâlnire și, după caz, pe cele de ceață, să evite manevrele bruște pe carosabil umed sau acoperit cu polei și să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și condițiile meteorologice.