Prefectura Bacău a arborat drapelul României în bernă în memoria Majestății Sale Regele Mihai I al României, șef al statului român între anii 1927-1930 și 1940-1947. Totodată, a transmis celor 93 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județ, precum și instituțiilor deconcentrate prevederile HG 870/2017 cu privire la declararea celor trei zile de doliu național – 14, 15 și 16 decembrie – și a respectării prevederilor specifice. „Pe site-ul Prefecturii a fost adusă în atenția școlilor, instituțiilor de cultură, sindicatelor și partidelor obligația de a arbora în bernă drapelul României”, a precizat Carmen Cioltan, purtător de cuvânt. PUBLICITATE Aceeași obligația o au și cetățenii, în cazul în care au drapele pe clădiri, la poartă, în balcon etc. Prefectura mai arată că, în conformitate cu HG 870, în zilele de 14, 15 și 16 decembrie, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul în mod corespunzător. 52 SHARES Share Tweet

