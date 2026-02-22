Doi specialiști IT din Bacău aduc România pe harta inovației europene cu un proiect de validare GeoAI

Județul Bacău ar putea deveni un teritoriu pilot pentru testarea soluțiilor de inteligență artificială geografică (GeoAI) validate la nivelul Comisiei Europene, după ce o echipă locală de specialiști IT a câștigat finanțare în cadrul unei competiții europene de inovare.

Proiectul „GeoEDUHealth Access – Bacău: Validation of JackDaw GeoAI for Territorial Accessibility Analysis in Rural Areas of Romania”, coordonat de Constantin Avramescu, fondatorul companiei MEDIA TREND, și de specialistul IT Alexandru-Norbert Droiman, a fost selectat pentru finanțare în cadrul apelului ENHANCE Call, parte a programului Horizon Europe.

Competiția a fost una intensă, cu peste 200 de aplicații depuse la nivel european. Doar șapte proiecte au fost desemnate câștigătoare, iar propunerea MEDIA TREND a fost singura din România selectată pentru finanțare. Proiectul s-a clasat pe locul al doilea în evaluarea finală.

„Acest succes validează capacitatea noastră de a structura proiecte de inovare cu impact la nivel european. Faptul că am reușit să propunem un caz de utilizare relevant pentru un instrument avansat precum agentul JackDaw și să fim selectați într-o competiție atât de acerbă ne confirmă că direcția de a aplica tehnologia în scopuri civice este cea corectă”, a declarat Alexandru-Norbert Droiman.

Proiectul presupune testarea în condiții reale a agentului JackDaw, un instrument de tip GeoAI dezvoltat în ecosistemul Comisiei Europene pentru analiza datelor geografice și optimizarea serviciilor publice. Echipa din Bacău nu a creat tehnologia, ci a propus un scenariu de utilizare pentru validarea acesteia în context real.

Aplicarea soluției va viza trei domenii considerate esențiale pentru comunitățile rurale: educația, transportul școlar și accesul la servicii medicale.

În domeniul educației, proiectul va analiza rețeaua școlară pentru a identifica modalități de îmbunătățire a accesului elevilor la unități de învățământ. În paralel, tehnologia va permite modelarea optimă a rutelor de transport școlar, cu scopul de a reduce timpul petrecut de elevi pe drum și de a diminua inegalitățile teritoriale. De asemenea, analiza accesului la servicii medicale va oferi autorităților locale date utile pentru planificarea investițiilor și pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate în zonele rurale.

„Miza acestui proiect este dublă: pe de o parte validăm un model de inteligență artificială în condiții reale, iar pe de altă parte demonstrăm cum pot fi integrate în mod securizat date eterogene pentru a genera inteligență acționabilă”, a declarat Constantin Avramescu. „Din perspectiva unui inginer de sistem cu experiență în securitate cibernetică, proiectul reprezintă o oportunitate de a construi o arhitectură robustă care să devină model pentru viitoarele implementări de AI în sectorul public, unde integritatea și securitatea datelor sunt esențiale.”

Inițiatorii proiectului susțin că testarea instrumentului european în județul Bacău poate transforma regiunea într-un exemplu de bună practică în domeniul utilizării inteligenței artificiale pentru politici publice.

Pe termen lung, rezultatele proiectului ar putea genera recomandări strategice pentru administrația publică și ar putea permite replicarea modelului la nivel național, contribuind la dezvoltarea unei administrații bazate pe date, transparență și eficiență, în linie cu obiectivele europene privind transformarea digitală.