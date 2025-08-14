Doi pacienți răniți în explozia din Letea Veche vor fi transferați mâine în Austria

Doi dintre pacienții răniți în explozia produsă la Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Potrivit autorităților, aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății au transmis rapoarte medicale către clinici de profil din Belgia, Germania și Austria, în vederea preluării pacienților, iar o clinică din Italia a fost de asemenea contactată pentru sprijin. Autoritățile române rămân în permanentă legătură cu echipele medicale din țară și cu partenerii internaționali, pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament și îngrijire.

Reamintim că victimele au fost evacuate inițial cu aeronave SMURD ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, operate de la Punctele de Operare Aeromedicală din Galați, Brașov, Constanța, Târgu Mureș și Caransebeș. Transferul aerian a inclus o manevră de joncțiune în municipiul Sibiu, între elicopterele SMURD de la POA Târgu Mureș și POA Caransebeș, pentru optimizarea rutei către Timișoara. Ulterior, pacienții au fost preluați cu Unități de Terapie Intensivă Mobilă și direcționați către spitalele de specialitate: minorul la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, un adult la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, iar ceilalți doi la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București.

Explozia, urmată de incendiu, a avut loc la o locuință din comuna Letea Veche, sat Letea Veche, și a rănit patru persoane — un minor și trei adulți. Incendiul a afectat bunurile dintr-o cameră și aproximativ 20 mp din acoperișul casei și a fost lichidat de echipajele ISU „Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău. Ancheta privind cauza exactă a producerii evenimentului este în desfășurare.