Leonard Popa şi Dan Romulus Busnea, doi jurnalişti băcăuani, colaboratori ai Deșteptării, s-au aflat între cei 12 laureaţi ai Galei Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), eveniment găzduit, într-o atmosferă stilată şi festivă, de principalul studio de emisiuni din cadrul Televiziunii Române, la finalul săptămânii trecute.

În competiţia derulată, în actuala ediţie, sub genericul „Tot ce-i românesc nu piere” se înscriseseră 97 de competitori – jurnalişti seniori ori tineri din presa scrisă, radio, televiziune, presa online din Bucureşti și din toate judeţele ţării, precum şi din media în limba română de peste hotare – pentru obţinerea premiilor care urmau să ateste, potrivit preşedintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, „greutatea şi relevanţa discursului jurnalistic românesc într-o societate democratică”.

„În urmă cu doi ani şi jumătate, atunci când se înfiinţa filiala Bacău-Neamţ a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, unul din obiectivele, este drept unul nemărturistit, dar prezent în minţile iniţiatorilor săi, era acela de a aduce în atenţia publică valoarea, strădania şi tenacitatea numelor de jurnalişti băcăuani, deschiderea către naţional şi chiar intenaţional a presei din judeţul Bacău, în condiţiile în care mass-media clasică se află în restrângere la nivelul judeţului Bacău, iar cea online este mai puţin cunoscută. Şi, iată, chiar peste aşteptările noastre, sigla UZPR a fost de foarte bun augur, oferind posibilităţi de afirmare atât pe site-ul acestei organizaţii profesionale cu peste 3.500 de membri din ţară şi străinătate, dar mai cu pregananţă în ultimele două Gale de Premiere a UZPR. Concret, după ce, anul trecut, Mihai Buznea a fost laureat la Secţiunea «Presă Scrisă», în cadrul recentului eveniment au primit premii alți doi jurnalişti băcăuani – Leonard Popa, la secţiunea «Reviste» şi Dan Romulus Busnea, la «Presa online». Faptele demonstrează, iată, că avem oameni capabili să se întreacă în ale jurnalismului cu orice competitor din ţară, talentul şi efortul lor primind recompensele unor jurii formate din personalităţi ale publicisticii româneşti ori din domeniul cultural şi ştiinţific”, a declarat pentru Deşteptarea Cornel Cepariu, preşedintele filialei UZPR Bacău-Neamţ.

Un jurnalist creator de publicații

Leonard Popa este un pasionat al scrisului, al presei online, dar, mai ales, un jurnalist creator de publicaţii având un profil parcă uitat în România de astăzi. Din 2011, coordonează publicarea revistei color „Sportul băcăuan”, practic unică în ţară prin profilul său. Atleţi şi atlete, voleibalişti şi voleibaliste, handbalişti şi handbaliste, gimnaste, sportivi laureaţi pe plan internaţinal în haltere, lupte, tir şi alte sporturi îi sunt prieteni pentru că scris despre ei fie laudativ, fie în note critice. Adi, cum îi spun prietenii, a coordonat şi apariţia editorială a câte două ediţii din „Almanahul sportiv” şi „Almanahul jurnaliştilor băcăuani”, alte două publicaţii, unice la rândul lor prin profil, apărute sub sigla filialei UZPR Bacău.

„Trebuie să remarcat, obligatoriu, faptul că prezenţa notabilă a lui Leonard între laureaţii din acest an ai Galei este şi urmarea, firească, a existenţei unei şcoli de jurnalişti sportivi valoroşi, cu remarci speciale către Ştefan Olteanu, cel care a descoperit-o, publicistic vorbind, pe Nadia Comăneci, şi Dan Sion, un gazetar din stirpea lui Ion Chirilă, adică ziaristul-scriitor pentru care metafora şi cultura sunt unelte de lucru”, a mai subliniat președintele Cornel Cepariu.

Leonard Popa a contribuit, totodată, la realizarea primului număr al publicaţiei „CONTEX” a UZPR, filiala Bacău-Neamț, apariţie editorială primită cu mare entuziasm în lumea presei româneşti din ţară şi de peste hotare, una care îşi croieşte, speră, sub coordonarea lui Ştefan Radu, un loc pentru evidenţiere în Gala Premiiilor UZPR de anul viitor.

„Este un premiu care poate lansa cariera jurnalistică a oricărui ziarist. Eu, după peste 30 de ani de presă, mă bucur că am atras atenţia Uniunii Ziariştilor Profesionişti, casa noastră, a tuturor jurnaliştilor, aşa cum foarte inspirat mărturisea cineva de la pupitrul Galei. Pe de altă parte, premiul obţinut consider că aparține întregii filiale Bacău, după cel primit anul trecut de Mihai Buznea, unul dintre mentorii noștri dintotdeauna. Este şi un merit al tuturor celor cu care am început proiectul jurnalistic al «Sportului băcăuan», în 2011, Adrian Amalanci, Dan Sion, Victor Eugen Mihai și Costin Alexandrescu, dar şi al colaboratorilor la celelalte reviste şi lucrări jurnalistice de colectiv inițiate în judeţul Bacău.”

Leonard Popa, laureat al Galei Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Laureat în premieră

Romulus Dan Busnea, laureat la secţiunea „Online”, s-a remarcat prin lucrări editoriale şi publicistice în domeniul turismului. Nimic din ceea ce poate uimi pe călător pe Valea Trotuşului nu i-a scăpat „condeiului” său electronic.

„Sunt un laureat în premieră. Un premiu care mă onorează și care încununează activitatea mea jurnalistică și publicistică de până acum. Mulțumesc UZPR, mulțumesc jurnaliștilor și scriitorilor băcăuani de la care am avut ce învăța, mulțumesc familiei mele, Danielei și fiicei mele, Romina-Andreea, pentru întreaga lor susținere și, nu în ultimul rând, Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Salvamont Bacău, pentru faptul că o parte din obligațiile lor profesionale sunt ceea ce eu iubesc: valorile culturale și spirituale românești.”

Romulus Dan Busnea, laureat al Galei Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Toți cei laureaţi ori nominalizaţi în acest material publicistic şi-au format ori consolidat capacitatea de a scrie cu talent şi entuziasm la cotidianul Deșteptarea.