Doi bărbați reținuți după ce ar fi agresat șase tineri la Sascut

La data de 7 august, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunală Sascut, cu sprijinul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut pentru 24 de ore doi bărbați, în vârstă de 37 și 40 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc pe 4 august, pe terasa unui local din comuna Sascut, unde cei doi ar fi agresat fizic șase tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani. În urma altercației, ar fi fost tulburată ordinea și liniștea publică.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse măsurile legale corespunzătoare.