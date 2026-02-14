Doi bărbați, prinși în flagrant de jandarmi în timp ce sustrăgeau combustibil dintr-un tren

Ieri după-amiază, în timpul unei misiuni, un echipaj al Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a surprins în flagrant doi bărbați în timp ce sustrăgeau combustibil dintr-o garnitură de tren staționată în zona Triaj Borzești. La vederea jandarmilor, cei doi au încercat să fugă, însă au fost imobilizați la scurt timp.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții instituției, bărbații reușiseră să sustragă aproximativ 240 de litri de combustibil, pe care îl depozitaseră în bidoane și găleți.

Pe numele acestora au fost întocmite acte de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, iar persoanele și bunurile au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanții Jandarmeriei precizează că astfel de acțiuni se înscriu în misiunile specifice de pază, supraveghere și intervenție în zonele de infrastructură critică, inclusiv la conductele și transporturile de produse petroliere. Prin activități preventive și intervenții rapide, jandarmii urmăresc prevenirea unor incidente cu potențial impact asupra mediului, sănătății publice și siguranței cetățenilor.