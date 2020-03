Sâmbătă, 7 martie și Duminică, 8 martie la Happy Cinema va rula documentarul Van Gogh – A New Way of Seeing.

Poate mai mult decât în cazul oricărui alt artist, viața lui Van Gogh a captivat profund imaginația povestitorilor.

Documentarul oferă o perspectivă nouă asupra biografiei unuia din cei mai iubiți artiști ai lumii, având acces nelimitat la comorile din Muzeul Van Gogh din Amsterdam și prezintă interviuri exclusive cu echipa curatorială a muzeului și istorici de artă.

Regizorul David Bickerstaff: “Van Gogh și-a început cariera de pictor la 27 de ani și a făcut artă doar 10 ani, dar ceea ce nu multă lume realizează este că în primii 5 ani a făcut doar desene și picturi în acuarelă, nu picturi în ulei. A produs peste 450 de tablouri în ultimii 5 ani de viață, ceea ce este uimitor, când ne gândim câte capodopere sunt printre ele. Imaginați-vă câte ar mai fi produs dacă nu s-ar fi sinucis. Acest film arată că Vincent nu era un nebun, un geniu izolat, ci un gânditor remarcabil, care era extrem de cultivat, încercând constant să înțeleagă care este esența producției artistice. Prin scrisorile sale ne dăm seama că nu suporta ignoranța și că era avid să interacționeze cu lumea, în special cu natura și cu indivizi obișnuiți.”

Filmat cu măiestrie și utilizând chiar cuvintele lui Van Gogh din scrisorile sale către familie și prieteni, Van Gogh – A New Way of Seeing ilustrează viața și opera lui Van Gogh, un artist fascinant, dar de cele mai multe ori neînțeles.

