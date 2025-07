DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE Emitent EVERGENT Investments S.A. la preţul de 1,53 lei (RON)/acţiune în perioada 16.07.2025 – 29.07.2025 Ofertant: EVERGENT Investments S.A.

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Emitent

EVERGENT Investments S.A.

la preţul de 1,53 lei (RON)/acţiune

în perioada 16.07.2025 – 29.07.2025

Ofertant:

Intermediar:

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACŢIONARILOR EVERGENT Investments S.A. ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ („A.S.F.”)

PRIN DECIZIA NR. 640 DIN DATA DE 10.07.2025

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Oferta publică de cumpărare (denumită în continuare „Oferta Publică” sau „Oferta”) este iniţiată de EVERGENT Investments S.A. o societatea infiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată în Registrul Comerţul sub nr. J1992002400045, Cod Unic de Înregistrare 2816642, EUID: ROONRC.J1992002400045, înregistrată în Registrul ASF ca administrator de fonduri alternative cu nr. PJR071AFIAA/040002 si ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) cu nr. PJR09FIAIR/040003 (denumită în continuare „Ofertantul”) prin intermediul BT Capital Partners S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, societate autorizată de A.S.F. prin decizia nr. 2330/22.07.2003 (denumită în continuare „Intermediar”), şi vizează achiziţionarea unui număr de până la 26.724.858 acţiuni, reprezentand 3% din acțiunile emise de EVERGENT Investments S.A., în calitate de emitent al acţiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare „Emitent„), plătite integral şi care nu sunt deţinute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Acest document de ofertă de cumpărare (denumit în continuare „Document de Ofertă”) a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „A.S.F.”) prin decizia nr. 640 din data de 10.07.2025.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este EVERGENT Investments S.A., identificată prin următoarele date:

 Forma juridică: Societatea pe acţiuni, înregistrată şi funcţionând conform legilor din România  Sediul social: Str. Pictor Aman, nr. 94C, judeţul Bacău  CUI: 2816642  Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J1992002400045  Obiect principal de activitate: Cod CAEN 6499 (rev. 3)– Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii  Capital social: 89.082.859,20 Ron, împărţit în 890.828.592 acţiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,10 Ron  Capitalul social subscris şi vărsat: 89.082.859,20 Ron  Website www.evergent.ro

Capitalul social al EVERGENT Investments S.A., astfel cum este înregistrat la data de prezentare a Documentului de Ofertă în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central este de 89.082.859,20 Ron, împărţit într-un număr de 890.828.592 acţiuni, fiecare având o valoare nominală 0,10 Ron (în cele ce urmează referit „Capital Social”).

Structura acţionariatului la data de 16.06.2025 se prezintă astfel:

Nr. crt. Denumire deţinător Număr deţineri Procent (%) 1 Actionari PF rezidente 372.215.741 41.7831 2 Actionari PF nerezidente 3.227.708 0.3624 3 Actionari PJ rezidente 406.781.117 45.6632 4 Actionari PJ nerezidente 108.604.026 12.1913 TOTAL 890.828.592 100

Acţiunile emise de Emitent se tranzacţionează pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. (denumită în continuare „B.V.B.”), categoria Premium din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul actual EVER şi cod ISIN ROSIFBACNOR0 (conform www.bvb.ro). Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900Y1O0025N04US14.

Graficul următor prezintă evoluţia preţului acţiunilor EVER exprimat în Ron, în ultimele 12 luni anterioare momentului în care este depusă documentaţia de ofertă la A.S.F. în vederea aprobării

Preţul de închidere al unei acţiuni emise de Emitent în ultima zi de tranzacţionare înaintea depunerii prezentului Document de Ofertă la A.S.F. a fost de 1,4250 RON/acţiune, preţ stabilit la data de 11.06.2025.

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

1.1. Informaţii despre Ofertant

1.2. Prezentarea Ofertantului

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT Investments S.A., societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, județ Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J1992002400045 şi având codul fiscal: 2816642. EVERGENT Investments S.A. este incadrata, conform reglementărilor aplicabile, ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – FIAIR, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat (Autorizatia ASF nr. 101/25.06.2021) si ca Administrator de fonduri de investitii alternative – AFIA (Autorizația ASF nr. 20/23.01.2018).

Obiectul principal de activitate al Ofertantului, conform actului sau constitutiv, este „Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii”. Capitalul social al Ofertantului este de 89.082.859,20 Ron, reprezentând 890.828.592 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune, conform prevederilor Actului constitutiv autorizat de catre ASF prin Autorizatiile nr. 61 si 62/29.05.2025.

In conformitate cu prevederile Actului constitutiv, obiectul de activitate al EVERGENT INVESTMENTS S.A. consta in:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor;

c) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva permise de legislația în vigoare.

EVERGENT Investments S.A. se autoadministreaza in sistem unitar.

Filozofia investițională a societatii se traduce prin a construi în mod continuu, pentru a valorifica idei și oportunități. Strategia EVERGENT Investments are ca obiectiv generarea de performanță pe termen lung, prin politici de investiții calibrate pe fiecare portofoliu administrat.

EVERGENT Investments are definite patru portofolii: Financiar – Bancar, Energie – Industrial, Sell și Private equity. Administrarea acestora se realizeaza pe coordonatele strategiilor multianuale și ale Programelor anuale de activitate, respectiv:

✓ Creșterea investitiilor in portofoliul Private equity – in sectoare precum imobiliare, IT, agricultura si domenii adiacente ✓ Optimizarea performanței portofoliilor Financiar – Bancar și Energie – Industrial – prin mentinerea unui echilibru intre lichiditate, venituri recurente si alocarea capitalului pentru noi oportunitati de investitii.

✓ Restructurarea si eficientizarea portofoliului Sell – prin implementarea unor strategii de vanzare a detinerilor provenite din procesul de privatizare

EVERGENT Investments are o strategie de investitii pe termen lung, orientata catre crestere intr-un univers extins al oportunitatilor. Investitiile EVERGENT includ actiuni cotate pe Bursa de Valori Bucuresti, actiuni necotate si alte instrumente financiare.

Ca perspectivă de investiții în următorii ani, EVERGENT Investments va continua expunerea în agribusiness și real estate, dar va acorda atentie si domeniilor care interferează cu cele două mari teme de interes global și național: evoluția tehnologică și protejarea mediului înconjurător.

Investitiile de tip Private equity contribuie la cresterea randamentului activelor administrate pe termen lung si pot compensa riscul generat de volatilitatea ridicata a cotatiilor titlurilor listate din portofoliu.

EVERGENT Investments alocă resursele în urma unui proces de analiză fundamentală care identifică modelele de afaceri reziliente pe termen lung si implementează o strategie personalizată fiecărui proiect în parte. Obiectivul EVERGENT Investments este de a crea companii mai puternice și valoare sustenabilă pe termen lung.

Ofertantul face parte din Grupul EVERGENT Investments S.A., cuprinzand urmatoarele 8 filiale:

Date de Contact:

Denumire societate EVERGENT Investments S.A. Cod fiscal/CUI 2816642 Cod Registrul Comerţului J1992002400045 Adresa Str. Pictor Aman, nr. 94C Localitate Bacău Judeţ Bacău Ţara România Pagina de internet www.evergent.ro E-mail office@evergent.ro Telefon +40234-576.740 Fax +40234-570.062

3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACŢIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL

Ofertantul nu are cunostință de existența unor persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul, dar având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), lit c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezumați că acționează în mod concertat cu Ofertantul, membrii Consiliului de administrație si persoanele cu atributii de conducere, respectiv: dl. Doros Liviu-Claudiu – Președinte, dl. Radu Octavian Claudiu –Vicepresedinte, dl. Ciorcila Horia – membru CA, dna. Catarama Delia Florina – membru CA, dl. McCann Teodor Bogdan – membru CA, dl. Iancu Catalin Jianu Dan- Director general si dna. Dolgos Iulia Georgiana- Director general adjunct

4. NUMĂRUL DE ACŢIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEŢINUTE DE OFERTANT

La data de 18.06.2025, ofertantul deţine în mod direct un numar de 2.109.072 acţiuni emise de Emitent, reprezentand 0,2367% din capitalul social.

La data de 16.06.2025, persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu ofertantul, în ceea ce privește Emitentul, dețin actiuni EVER astfel :

 Doros Liviu-Claudiu 4.002.234 acţiuni

 Catarama Delia Florina 0 acţiuni

 McCann Teodor Bogdan 0 acţiuni

 Ciorcila Horia 7.661.634 acţiuni

 Radu Octavian Claudiu 1.134.745 acţiuni

 Iancu Catalin Jianu Dan 8.396.090 actiuni

 Dolgos Iulia Georgiana 147.033 actiuni

5. NUMĂRUL ŞI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE

Ofertantul intenţionează să achiziţioneze prin Oferta Publică un număr de până la 26.724.858 acţiuni emise de Emitent şi plătite integral şi care nu se află în proprietatea Ofertantului reprezentând 3% din capitalul social a Emitentului („Acţiunile Ofertei”). Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice şi juridice care deţin pe Perioada Ofertei, acţiuni emise de Emitent, altele decât Ofertantul („Acţionarii”), inclusiv acționarilor pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza în mod concertat cu societatea (potrivit ultimei declarații).

Achiziţia de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice a Acţiunilor Ofertei a fost aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 29 aprilie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2643 în data de 10.06.2025 având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Hotararea este inregistrata in Registrul Comertului prin incheierea nr. 383028 din 05.05.2025..

6. PREŢUL OFERIT PE ACŢIUNE ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE ŞI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Preţul pe acţiune oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice este de 1,53 (Ron)/acţiune (denumit în continuare „Preţul de Ofertă”).

Acţionarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă, vor primi Preţul de Ofertă pentru o acţiune, cu reţinerea comisioanelor de tranzacţionare şi de plată. Anumite costuri vor fi prevăzute în detaliu în Formularul de Subscriere, Acţionarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarii lor.

Modalitatea de determinare a Preţului Ofertei

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piaţa, republicata, cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”). Conform prevederilor art. 58, alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, preţul în cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre:

a) Cel mai mare preţ plătit de Ofertant sau de persoanele pentru care exista prezumtia legala ca acţionează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de Ofertă (11.06.2024 – 11.06.2025) – 1,5200 Ron/actiune, pret platit de Ofertant in cadrul Programului de rascumparare actiuni nr. 11 derulat in perioada 02.12.2024-13.12.2024.

b) Preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentaţiei de Ofertă (11.06.2024 – 11.06.2025). Conform datelor BVB, acest preţ este de 1,4399 Ron/acţiune.

Având în vedere cele de mai sus, Preţul de Ofertă este de 1,53 Ron/acţiune.

Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totală a Ofertei Publice (denumită în continuare „Valoarea Ofertei”) va fi egală cu numărul Acţiunilor Ofertei achiziţionate de Ofertant în Ofertă înmulţit cu Preţul de Ofertă. Valoarea maximă a ofertei este de 40.889.032,74 lei (RON).

Conform reglementărilor în vigoare, Preţul de ofertă poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise în Secţiunea „Modificarea Ofertei Publice” din prezentul Document de Ofertă. În această situaţie, Acţionarii care au acceptat Oferta Publică prin semnarea şi depunerea Formularelor de Subscriere înainte de modificarea Preţului de Ofertă vor primi preţul majorat.

7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare şi va fi iniţiată în cea de a 4-a (a patra) zi lucrătoare de la data la care anunţul de ofertă a fost publicat într-un cotidian de circulaţie naţională si unul local în formă tipărită sau online și pe website-urile www.bvb.ro , www.evergent.ro , www.btcapitalpartners.ro .

Perioada Ofertei este cuprinsă între 16.07.2025 şi 29.07.2025 (denumită în continuare „Perioada Ofertei”). Perioada de valabilitate a Ofertei Publice poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în Secţiunea „Modificarea Ofertei Publice” din prezentul Document de Ofertă.

Pe întreaga ei durată, Oferta Publică este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta Publică devine caducă.

8. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piaţa, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, apariţia pe parcursul Perioadei Ofertei a oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul Documentului de Ofertă, de natură a afecta decizia investiţională, obligă Ofertantul să modifice prezentul Document de Ofertă, prin întocmirea şi publicarea unui amendament.

În cadrul Perioadei de Ofertă, Ofertantul poate modifica termenii şi condiţiile Ofertei, cu respectarea următoarele condiţii:

a) Obţinerea aprobării ASF de modificare a Documentului de Ofertă;

b) Modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;

c) Modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinţa investitorilor în aceleaşi condiţii ca şi Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă va fi depusa la ASF spre aprobare cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei Publice.

Orice modificare adusă Ofertei Publice este valabilă şi poate fi implementată numai dacă este aprobată de ASF şi publicata conform legislaţiei aplicabile. ASF poate aproba modificările conform prevederilor în vigoare privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. În cazul în care se aprobă modificările referitoare la preţ sau orice alte elemente din Documentul de Ofertă, cu excepţia celor privind data de închidere a Ofertei, ASF are dreptul să prelungească Perioada Ofertei, astfel încât să existe cel puţin 2 (două) zile lucrătoare între data publicării anunţului de modificare şi data închiderii Ofertei. Modificarea va fi făcută cunoscută investitorilor şi valabilă începând cu data publicării sale prin mijloacele prin care a fost făcut public Documentul de Ofertă, precum și Anunțul de ofertă.

În cazul în care amendamentul la Documentul de Ofertă constă în majorarea Preţului Ofertei, toţi subscriitorii în ofertă, inclusiv cei care au subscris deja înainte de modificarea Preţului Ofertei, vor primi preţul majorat.

9. MODALITATEA ŞI LOCURILE DE SUBSCRIERE SI REVOCARE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică se va desfăşura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacţionare administrate de Bursa de Valori Bucureşti.

Subscrierea de către acţionari în cadrul ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfăşurare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 0900 – 1700, cu excepţia datei de închidere a ofertei, când programul va fi 0900 – 1300.

Documentul de Ofertă va fi disponibil, în mod gratuit:

a) La sediul central al BT Capital Partners S.A., situat în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, parter, jud. Cluj, tel. 0264-430.564 sau al agenţiilor/sucursalei BT Capital Partners S.A. autorizate de A.S.F./C.N.V.M. şi la sediul Ofertantului, respectiv în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacău, tel: +40234-576.740, începând cu data publicării Anunţului de Ofertă, şi

b) În format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti ( www.bvb.ro ), Intermediarului Ofertei ( www.btcapitalpartners.ro ), cât şi a Ofertantului ( www.evergent.ro ).

Acţionarii pot accepta Oferta prin completarea şi semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere (denumit în continuare „Formular de Subscriere”), în formatul ce va fi făcut disponibil Acţionarilor interesaţi la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizaţi de A.S.F. care a semnat şi a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei şi a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piaţă dedicat Ofertei Publice, şi prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, astfel:

 Fie la sediul central al BT Capital Partners, din Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, parter, tel: 0264 – 430.564 şi celelalte agenţii BT Capital Partners S.A. autorizate de A.S.F./C.N.V.M., program de lucru de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00 (Ora Europei de Est – GMT +2)/ în timpul programului normal de lucru de luni pană vineri, pe parcursul Perioadei de Ofertă;

 Fie la sediul oricărui alt intermediar autorizat de către A.S.F., care a semnat şi a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei şi a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piaţă dedicat Ofertei Publice, program de lucru de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00 (Ora Europei de Est – GMT +2) / în timpul programului normal de lucru de luni până vineri, al intermediarilor respectivi pe parcursul Perioadei de Ofertă.

În ultima zi a Perioadei de Ofertă, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi între orele 09:00 – 13:00 (Ora Europei de Est – GMT +2).

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de derulare a Ofertei Publice şi ale Documentului de Ofertă în întregime, Acţionarul respectiv confirmând că a primit, a citit, acceptat şi convenit asupra termenilor şi condiţiilor din acest Document de Ofertă şi că a subscris în acord cu acestea. După expirarea Perioadei de Ofertă, subscrierile vor râmâne irevocabile până la finalizarea operaţiunilor prezentate în acest Document de Ofertă.

Dacă Acţionarul are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu unul dintre intermediarii autorizaţi de către A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacţionare în conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv.

Dacă Acţionarul nu are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu un intermediar autorizat de către A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, atunci, Formularului de Subscriere i se vor anexa dovada detinerii actiunilor, dovada contului bancar, precum si:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu: – Carte/buletin de identitate (în original și copie). Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice: – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; și – Procură în formă autentică (copie și original). Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutelă: – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată și carte/buletin de identitate (în copie) a persoanei incapabile; – Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă – doar în cazul cetățenilor străini; și – Documentul care stabilește tutela/curatela Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu: – Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); – Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii); – Dovada inregistrarii beneficiarului real sau informatii din Registrele centrale prevazute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019; – În cazul în care se fac subscrieri printr-o persoană alta decât reprezentatul legal al persoanei juridice rezidente, procura/mandatul semnat de către reprezentantul legal /reprezentanții legali al persoanei juridice rezidente care împuternicește respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele persoanei juridice rezidente (în original și în copie); – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și – Documentul care certifică codul LEI (copie). Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu: – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate eliberată de un Stat Membru din UE/SEE (în original și copie). – Codul de identificare a investitorului conform art. 6 si Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți: – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau cartea de identitate eliberată de un Stat Membru UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate; – Codul de identificare a investitorului conform art. 6 si Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590. – Carte/buletin de identitate a reprezentantului autorizat (în original și copie); și – Procură în forma autentică (și, după caz, cu apostilă) care stipulează că reprezentantul este autorizat să acționeze în numele persoanei fizice nerezidente (în original și copie). Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu: – Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă acesta există (copie); – Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente); – Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii); – Dovada inregistrarii beneficiarului real sau informatii din Registrele centrale prevazute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdictii;În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul legal/reprezentanții legali al (ai) persoanei juridice nerezidente, procură/mandat semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Acțiunile Oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie); – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (original și copie) a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal/reprezentanți legali sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente; și – Documentul care certifică codul LEI (copie). Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă – Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă există (copie); – Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente); – Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, emise de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii). – Dovada inregistrarii beneficiarului real sau informatii din Registrele centrale prevazute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdictii; – Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice); – Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii); – Carte/buletin de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie); – Procura semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei (în original și copie); și – Documentul care certifică codul LEI pentru cele două persoane juridice (copie). Persoane fizice rezidente / nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor în baza unui contract de administrare de portofoliu – Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente; – Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente; – Codul de identificare a investitorului conform art. 6 si Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590, in cazul persoanelor fizice nerezidente; – Mandat de reprezentare (original și copie); și – Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie). – Documente pentru societatea de administrare de investitii. Documente pentru societatea de administrare de investiții – Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); – Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru persoana juridică rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă înainte de data subscrierii); – Dovada inregistrarii beneficiarului real sau informatii din Registrele centrale prevazute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdictii;; – Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă pentru societăți de administrare de investiții (copie); – În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai persoanei juridice, procura/mandatul semnat de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății de administrare de investiții (în original și copie); și – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și – Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie). Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu, fonduri de investiții, fonduri de pensii) – Documentele menționate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate și vor fi însoțite de actul prin care respectiva entitate a fost autorizată de autoritatea de supraveghere competentă: – Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); – Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); – Certificat constatator, în original, privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții nerezidentă, înainte de data subscrierii); – În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai societății de administrare de investiții, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai societății împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății administrate (în original și copie); – Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și Pentru entitatea administrată: – Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă să înființeze și să supravegheze entitățile administrate (copie); – Prospectul de emisiune al entității administrate – fond (copie); și – Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor și pentru entitatea administrată (copie).

De asemenea intermediarii pot solicita orice alte documente în scopul respectării reglementărilor în ceea ce priveşte cunoaşterea clientelei, în conformitate cu prevederile aplicabile şi cu normele şi prevederile interne referitoare la cunoaşterea clientelei.

Documentele redactate în orice altă limbă decât română, puse la dispoziţie de un Acţionar persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română.

În cazul în care (i) Acţiunile Ofertei sunt restricţionate în orice mod de la transferul în registrul ţinut de Depozitarul Central S.A. („Depozitarul Central”), sau (ii) Formularul de Subscriere conţine erori de fapt sau de drept sau (iii) Acţiunile Ofertei sunt afectate de opţiuni sau alte drepturi în favoarea unei părţi terţe sau (iv) Acţiunile Ofertei nu sunt deţinute în cont de către Acţionarul care a completat şi semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule şi nu vor fi validate de intermediarii respectivi.

Intermediarul Ofertei şi intermediarii al căror acces în Oferta Publică este autorizat de către Intermediarul Ofertei vor verifica validatitatea Formularelor de Subscriere şi a documentaţiei aferente şi le vor valida în conformitate cu termenii şi condiţiile Documentului de Ofertă înainte de introducerea ordinelor de vânzare în sistemul de tranzacţionare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat şi semnat de către Acţionarul vânzător şi validat de intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul intermediarului autorizat de ASF.

Intermediarul Ofertei şi intermediarii al căror acces în Oferta Publică este autorizat de către Intermediarul Ofertei, trebuie să îi informeze pe Acţionari cu privire la condiţiile de derulare a Ofertei Publice şi sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice şi respectarea acestui Document de Ofertă şi a reglementărilor A.S.F., inclusiv dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacţiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate şi înregistrate în sistemul BVB în legătură cu Oferta şi plăţile corespunzătoare către beneficiari.

Acţionarii care au subscris in cadrul Ofertei se pot retrage prin completarea şi semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de revocare a subscrierii (denumit în continuare „Formular de Revocare”), în formatul ce va fi făcut disponibil Acţionarilor interesaţi la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizaţi de A.S.F. care a semnat şi a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei şi a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piaţă dedicat Ofertei Publice, respectând programul de lucru.

10. MODALITATEA DE ALOCARE A ACŢIUNILOR

Ofertantul intenţionează să achiziţioneze prin aceasta Oferta publică un număr de până la 26.724.858 acţiuni reprezentând 3% din capitalul social, plătite integral, emise de Emitent, care nu se află în proprietatea Ofertantului.

În cazul în care numărul total de acţiuni subscrise de către Acţionarii care au acceptat condiţiile Ofertei Publice în conformitate cu prevederile acestui Document de Ofertă depăşeşte numărul Acţiunilor Ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. Pentru evitarea oricărui dubiu în acest caz, un Acţionar care a acceptat Oferta Publică va vinde un număr de acţiuni egal cu numărul de acţiuni subscrise în Formularul de Subscriere care a fost validat de Intermediarul prin care a subscris, multiplicat cu raportul dintre numărul total al Acţiunilor Oferite şi numărul total de acţiuni subscrise în Ofertă de către Acţionari conform Formularelor de Subscriere validate. Orice fracţiuni de acţiuni ce rezultă dintr-o astfel de alocare pro-rata vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg de acţiuni. Pentru evitarea oricarui dubiu, în acest caz, un Acţionar care subscrie în Ofertă Publică va vinde un număr de acţiuni egal cu numărul de acţiuni subscrise în Formularul de Subscriere care a fost validat de intermediarul prin care a subscris, multiplicat cu raportul dintre numărul total al Acţiunilor Ofertei şi numărul total al acţiunilor pentru care au fost completate Formulare de Subscriere validate.

Indicele de alocare va fi făcut public în ultima zi din cadrul Perioadei de Ofertă, prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucureşti.

In vederea alocarii oricaror actiuni ramase rezultate din rotunjirea la intregul inferior in cadrul procesului de alocare pro-rata, actionarii subscritori vor fi ordonati in ordine descrescatoare pe baza numarului de actiuni subscrise de fiecare dintre acestia, iar daca unul sau mai multi actionari au subscris exact acelasi numar de actiuni, acestia vor fi ordonati in ordinea crescatoare pe baza orei de inregistrare in sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti a ordinului de vanzare aferent subscrierii respective. Actiunile nealocate rezultate vor fi alocate cate una per subscriere (dar fara ca in acest fel, numarul de actiuni alocate in total unei subscrieri sa depaseasca numarul de actiuni subscrise initial prin subscrierea respectivă), incepând cu cea mai mare alocare, pana la epuizarea lor.

11. MODALITATEA DE PLATĂ A ACŢIUNILOR

Contravaloarea Acţiunilor Ofertei va fi plătită, în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către fiecare intermediar autorizat de ASF participant la Oferta Publică, direct Acţionarilor care au subscris prin respectivul intermediar în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data decontarii tranzacţiilor aferente Ofertei Publice. Nu se vor face niciun fel de plăţi până la terminarea Perioadei Ofertei.

În înţelesul acestui Document de Ofertă, tranzacţiile aferente Ofertei Publice vor avea loc cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei închiderii Ofertei Publice, prin înregistrarea automată în sistemul electronic al BVB a 2 (două) tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului/vânzătorilor care au subscris în cadrul Ofertei Publice şi un ordin de cumpărare în contul Ofertantului.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru impozitul pe câştigul de capital, comisionul de tranzacţionare şi taxele aferente plăţii preţului acţiunilor sau alte taxe şi comisioane plătibile de Acţionarii care decid să subscrie în cadrul Ofertei Publice. Fiecare Acţionar va primi plata pentru acţiunile vândute fie prin mandat poştal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar în contul indicat de Acţionar în Formularul de Subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către Acţionarii care au acceptat Oferta Publică.

12. SURSA ŞI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PRIVIND PLATA ACŢIUNILOR

Ofertantul va utiliza sursele prevăzute de lege pentru plata acţiunilor dobândite în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, respectiv din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2024.

Ofertantul a depus în contul său deschis la Intermediar garanţia de 30% din valoarea Ofertei, solicitată potrivit Regulamentului nr. 5/2018.

13. PLANURILE OFERTANTULUI

Această Ofertă Publică de Cumpărare face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr 2 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor Ofertantului din 29 aprilie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2643 în data de 10.06.2025 si depusa la Registrul Comertului si inregistrata in baza incheierii nr. 383028 din 05.05.2025, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

14. INTERMEDIARUL OFERTEI

BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând în calitate de Intermediar.

15. ALTE INFORMAŢII CONSIDERATE RELEVANTE DE CĂTRE OFERTANT

Ofertantul şi Intermediarul declară pe proprie răspundere, că, după cunoştintele lor, informaţiile prezentate în Documentul de Oferta sunt conforme cu realitatea şi nu a fost facută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conţinutul Documentului de Ofertă.

Responsabilitatea privind întocmirea Documentului de Ofertă şi conformitatea cu prevederile legale privind corectitudinea, acuratetea şi exactitatea informaţiilor din Documentul de Ofertă şi Anunţul de Ofertă, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului şi Intermediarului. Iniţierea şi derularea prezentei Oferte Publice vor fi realizate conform Legii Pieţei de Capital şi regulamentelor adoptate de A.S.F./C.N.V.M. în aplicarea acesteia.

Raporturile juridice dintre Ofertant şi Acţionarii care au subscris în cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut din sau în legatură cu aceste raporturi va fi soluţionat de instanţele române competente, conform normelor de competenta prevăzute de legea română.

OFERTANT

EVERGENT Investments S.A.

Director general

Catalin Jianu Dan Iancu

Ofiter conformitate

Gabriel Lupascu

INTERMEDIAR

BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director General

Daniela Secară