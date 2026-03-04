Doctorița Berbece va steriliza câini și pisici. Se deschide Centrul de Sterilizări Bacău

Un nou proiect dedicat gestionării responsabile a animalelor fără stăpân va fi lansat în municipiul Bacău, odată cu deschiderea oficială a Centrului de Sterilizări Bacău, o inițiativă menită să sprijine comunitatea și să contribuie la reducerea numărului de animale abandonate.

Evenimentul de inaugurare va avea loc sâmbătă, 8 martie, între orele 12:00 și 15:00, la sediul centrului situat pe Strada Trecătoarea Tecuciului nr. 2A, Bacău. Organizatorii îi invită pe membrii comunității, reprezentanți ai presei și pe toți cei interesați să viziteze noul spațiu și să afle mai multe despre activitatea care va fi desfășurată aici.

Potrivit inițiatorilor proiectului, centrul își propune să devină un punct important pentru programele de sterilizare și pentru promovarea responsabilității față de animale, prin colaborare cu voluntari, organizații și autorități locale.

„Ne dorim ca acest centru să fie un loc deschis comunității, unde oamenii să poată înțelege mai bine importanța sterilizării și să se implice activ în gestionarea responsabilă a animalelor fără stăpân”, a declarat dr. vet. Elena Berbece, reprezentant al Centrului de Sterilizări Bacău.

Participanții la eveniment vor avea ocazia să viziteze facilitățile centrului și să discute cu echipa medicală despre proiectele și programele planificate pentru perioada următoare.