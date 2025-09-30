Direcția de Asistență Socială Bacău: Începând cu sezonul rece 2025-2026, sprijin pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

Autoritățile locale anunță aplicarea măsurilor de protecție socială prevăzute de Legea nr. 226/2021, menite să sprijine familiile și persoanele singure cu venituri reduse în acoperirea cheltuielilor legate de energie și încălzirea locuințelor în sezonul rece 2025-2026.

Potrivit Legii nr. 226/2021, începând cu perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, persoanele vulnerabile din punct de vedere energetic vor putea beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței, indiferent dacă aceasta este realizată prin energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi/petrolieri.

Cuantumul ajutorului lunar se stabilește în funcție de veniturile medii lunare ale familiei sau persoanei singure, fiind calculat procentual în raport cu o valoare de referință stabilită de lege. Astfel, ajutorul poate varia între 100% și 10%, scăzând progresiv, invers proporțional cu nivelul veniturilor.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, legea prevede și suplimentul pentru energie, care se acordă lunar, pe tot parcursul anului, familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de venit și bunuri necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire. Acesta are un cuantum fix, diferențiat în funcție de sursa de energie:

30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri.

Conform definiției legale, suplimentul pentru energie acoperă integral sau parțial cheltuielile cu iluminatul locuinței, facilitățile de gătit și asigurarea apei calde, precum și continuitatea alimentării echipamentelor electrice vitale pentru sănătate și utilizarea mijloacelor de comunicare care implică consum de energie. Persoanele eligibile pot solicita suplimentul pentru una sau mai multe surse de energie, în funcție de necesitățile lor.

Pentru a beneficia de aceste măsuri, solicitanții trebuie să depună cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțite de documentele referitoare la:

componența familiei;

situația locativă;

veniturile obținute în luna anterioară depunerii cererii;

bunurile deținute.

Depunerea cererilor se va realiza la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, situat pe strada Pictor Theodor Aman, nr. 94C, în perioada 1 octombrie 2025 – 20 noiembrie 2025. Cererile depuse până pe data de 20 a lunii vor intra în plată pentru luna depunerii, iar cele depuse ulterior acestei date vor fi procesate începând cu luna următoare.

De asemenea, documentele și formularele de cerere vor fi disponibile atât la sediul Direcției, cât și pe site-ul instituției. Cererile pot fi transmise și online, la adresa de email ail@dasbacau.ro, cu respectarea următoarelor condiții:

Documentele scanate în format PDF, nu fotografiate;

Fiecare fișier să conțină un singur document și să fie denumit sugestiv;

Dimensiunea totală a fișierelor să nu depășească 20 MB.

Direcția de Asistență Socială Bacău recomandă tuturor persoanelor eligibile să depună cererile din timp, pentru a evita întârzierile în procesarea ajutoarelor și a suplimentelor. Prin aceste măsuri, autoritățile locale urmăresc sprijinirea consumatorilor vulnerabili și asigurarea unui trai decent pe perioada sezonului rece.