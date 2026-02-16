Din stejar, stejar răsare! Dominick Dulhac pășește pe urmele tatălui său

Puțin trecut de 13 ani (împliniți pe 8 octombrie 2025), pugilistul băcăuan Dominick Dulhac a câștigat în stil de mare campion turneul U15 al versiunii profesioniste WFC, desfășurat la Baja (Ungaria).

Competiția a contat pentru calificarea la turneul final al versiunii, reprezentantul nostru îndeplinindu-și acest deziderat, în urma a două victorii și a unei neprezentări a unui adversar.

La această piramidă de opt, Dominick a fost asistat din colț de tatăl și antrenorul său, Dragoș Dulhac, el însuși campion mondial WFC la Master, pe lângă alte șapte centuri în tot atâtea versiuni de Master Boxing.

Debut fulminant

Aceste meciuri de la Baja au fost primele oficiale din palmaresul lui Dominick Dulhac. El a început boxul de doar un an, în timp ce adversarii săi din Ungaria erau cu un an mai mari și aveau zeci de prezențe la competiții.

În aceste condiții, temerile lui Dragoș Dulhac pentru fiul său erau mari, dar prestația din ring a lui Dominick a fost perfectă. Cu o pregătire fizică foarte bună și o gardă ermetică, Dulhac Jr. a căutat permanent lupta, a boxat în linie și și-a surprins cu o directă în bărbie pe primul său adversar, un pugilist din Ungaria.

Victorie prin KO tehnic, în repriza întâi!Al doilea adversar, un ucrainean, poate și speriat de demonstrația de forță a lui Dominick din sferturile de finală, nu s-a prezentat. Așa că românul a disputat finala, împotriva altui maghiar, demonstrând același spirit ofensiv.

Victoria a fost din nou înainte de limită, prin abandon în repriza a doua, antrenorul ungar arătându-i prosopul arbitrului, atunci când elevul său era supus unei serii de lovituri interminabile.

Visuri mari, antrenamente pe rupte

Așteptările pentru Dominick Dulhac erau să se apuce de box încă de mic copil, având un tată cu mare reputație în lumea pugilismului. Dar boxul i-a plăcut, fără să-l pasioneze. Asta a fost valabil însă până la finele lui 2024, atunci când fostul cunoscut „greu” Raj Vrânceanu, antrenor personal al celebrului campion de box și MMA Connor McGregor, a descins la Bacău pentru a-l ajuta pe Dragoș Dulhac în pregătirea pentru un meci de titlu mondial.

Mai mult, Raj i-a adus și lui Dominick un echipament din partea lui McGregor, a ținut antrenamente la sala Master Boxing Bacău într-un mod care l-a cucerit pe Dulhac Jr. De-a doua zi, el a început să se antreneze cu îndârjire, recuperând rapid anii în plus pe care colegii săi de sală îi aveau față de el.

Plăcut surprins, Dragoș Dulhac i-a alcătuit un plan de pregătire, de la care fiul său nu s-a abătut niciun milimetru. Dulhac Sr., împreună cu Valentin Bârgăoanu, Gabriel Șova și Ciprian Tomiță – cei trei antrenori de la Master Boxing Bacău -, au fost cei care l-au pregătit pe Dominick, de altfel și pe ceilalți juniori ai clubului. Și, ușor, au început și meciurile sparring, iar juniorul s-a descurcat bine. Tatăl său a considerat că va face față unui turneu WFC, fără însă a miza pe un loc 1 la Baja – lipsa de experiență competițională fiind motivul principal.

Țelul lui Dominick Dulhac este să ajungă campion mondial, la fel ca tatăl său, dar „colectând” titlurile la juniori și seniori, cel de veterani al părintelui său fiind o perspectivă mult prea îndepărtată. Deocamdată, pentru a-l pregăti pentru finalele WFC, Dragoș Dulhac a perfectat pentru fiul său un stagiu de pregătire în Irlanda, la clubul lui Connor McGregor.

Pas cu pas!

Dominick Dulhac s-a bucurat de sprijinul unor parteneri care înțeleg cu adevărat valoarea performanței: Venus Luxury Brands și Noblesse Group, două nume puternice care susțin constant excelența și investesc în campioni cu viziune și caracter. Prin implicarea lor, nu doar că sprijină un sportiv, ci contribuie activ la construirea unui proiect solid și respectat în lumea boxului.

De asemenea, TIDL România, susținător al întregului proiect Masters Boxing, i-a oferit un premiu special lui Dominick Dulhac, demonstrând încă o dată angajamentul ferm față de susținerea performanței sportive și a valorilor autentice.

