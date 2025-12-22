Deșteptarea și libertatea

La 22 decembrie 1989, într-o zi în care istoria a ieșit în stradă, s-a născut și Deșteptarea. Nu dintr-o tiparniță liniștită, ci din zgomotul pașilor grăbiți, din strigătul libertății și din curajul unor oameni care au înțeles că adevărul nu mai poate aștepta. Atunci, printre lozinci, teamă și speranță, acest ziar a prins viață ca o respirație nouă, necesară, într-o țară care învăța din nou să vorbească.

Deșteptarea nu a fost doar un nume, ci o promisiune. Promisiunea că vom spune lucrurilor pe nume, că nu vom întoarce privirea când realitatea doare și că vom rămâne de partea oamenilor simpli, chiar și atunci când asta înseamnă să fim incomozi. Ne-am născut liberi și am învățat, pas cu pas, ce înseamnă responsabilitatea acestei libertăți: să verifici, să întrebi, să îndoiești, să scrii cu onestitate.

De-a lungul anilor, am crescut odată cu cititorii noștri. Am trecut prin bucurii și dezamăgiri, prin tranziții grele, prin speranțe amânate și reînnoite. Am fost martori ai schimbării și, uneori, parte din ea. În paginile noastre s-au adunat voci, destine, revolte, întrebări fără răspuns și răspunsuri care au născut alte întrebări. Redacția Deșteptarea știe că un ziar trăiește nu doar prin cei care îl scriu, ci prin cei care îl citesc.

Fără voi, cititorii noștri, această poveste nu ar fi fost posibilă. Ne-ați corectat, ne-ați încurajat, ne-ați criticat și ne-ați cerut să fim mai buni. Ați fost oglinda în care ne-am privit de fiecare dată când am simțit că ne îndepărtăm de rostul nostru. Astăzi, când ne amintim ziua de 22 decembrie 1989 ca pe ziua noastră de naștere, nu o facem cu solemnitate rigidă, ci cu recunoștință.

Pentru cei care au avut curajul primului număr. Pentru cei care nu mai sunt, dar au pus o cărămidă la temelia acestui ziar. Pentru cei care duc mai departe flacăra, într-o lume grăbită, în care adevărul e adesea împins la margine. Deșteptarea rămâne un legământ. Cu trecutul, pe care nu avem voie să-l uităm. Cu prezentul, pe care suntem datori să-l înțelegem. Și cu viitorul, pe care îl vrem mai limpede, mai drept, mai omenesc. La mulți ani nouă — și vouă, celor care ne citiți, pentru că, în fiecare zi, ne naștem din nou împreună.

