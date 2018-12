„Pe Andreea am cunoscut-o cu mulți ani în urmă, pe când era doar un copil, de atunci îndrăgostită de folclor. M-a uimit la ea faptul că avea această pasiune. M-a impresionat și zâmbetul pe care-l are mereu pe fată și inocența sa. Este elevă în clasa a XII-a, face parte din Ansamblul «Ca la noi» și este și voluntară la Oratoriului Don Bosco din Bacău. Dar ce mă impresionează și mai mult la ea este puterea sa de a trece peste necazurile ce le-a avut în familie, de mic copil, și iubirea ce o are față de frații ei, ea provenind dintr-o familie numeroasă, cu încă 7 frați. Este un exemplu pentru mulți tineri din ziua de azi. Dacă ea își propune să facă ceva, face!” – sunt cuvintele prof.de muzică Irina Deaco, cea care o îndrumă pe Andreea.

Andreea Butunoi. Un copil sincer, frumos sufletește. Un copil care a suferit, dar care mereu s-a ridicat și a mers mai departe. Și, cum spune, și-a găsit refugiul în muzică. „Pentru mine, cântecul popular înseamnă dragoste de oameni, locuri, anotimpuri. Înseamnă dor de mamă şi de tată, de fraţi şi de surori, de prieteni, de cei dragi. Înseamnă un dar din inimă pentru celelalte inimi deschise să primească un colţ de ţară, bucurie şi poezia cântecului. În plan personal, înseamnă o viaţă trăită din şi prin muzică. Deși în 2015, după moartea tatălui meu, n-am mai cântat și participat la concursuri o perioadă, nu m-am îndepărtat de tot de muzică. Profesorii mei, atât cei din generală, cât, mai ales, din liceu, m-au susținut mereu. Am găsit în dumnealor un sprijin deosebit. Când sunt tristă, mă refugiez în muzică, acolo simt că îmi găsesc liniștea de care am nevoie și-mi încarc bateriile pentru a putea merge mai departe”, îmi spune sincer. A participat la multe concursuri și festivaluri, uneori câștigând marile premii, alteori nu. „Dar mereu am avut de câștigat, prieteni noi, lucruri noi, oameni minunați”, adaugă.

Talentul de a cânta a prins contur pe lângă părinți, oameni simpli, frumoşi, de la care a învăţat să-l iubească pe Dumnezeu şi să-i mulţumească pentru tot ce are. Inclusiv acest talent. Este mândră și de portul popular pe care îl poartă mereu, cu drag, ca pe ceva sfânt. „Pentru mine, muzica populară, cât și portul popular reprezintă tot ce ne-au lăsat mai de preț străbunii noștri, iar noi, tinerii, avem datoria și răspunderea morală să le ducem mai departe. Revenind la portul popular, pentru mine, acesta reprezintă o armură care îți impune o anumită rigurozitate și ținută scenică, este ținuta care înnobilează un artist”, mi-a mai mărturisit artista noastră, elevă la Colegiul Catolic din Bacău.

Își aduce aminte când mama îi povestea că atunci când era foarte mică asculta numai muzică populară, iar melodia ei preferată, care a rămas și acum, era „Iarba verde de acasă”, cântată de Mircea Rusu. Prima ei apariție pe scenă a fost la concursul „Vis de stea’’, când avea doar 10 anișori, iar atunci a obținut Premiul Special al Juriului. A fost, pentru ea, poarta de deschidere a drumului spre folclor. Au urmat apoi alte și alte medalii, trofee, premii, care au ajutat-o să crească și să se perfecționeze în muzică. Anul acesta a fost chiar și în preșelecțiile emisiunii „Vedeta populară”, unde deja vrea să revină cu forțe proaspete.

Iar dacă o parte a inimii ei este copleșită de folclor, cealaltă parte aparține copiilor. De aceea, de doi ani a început să facă voluntariat la Oratoriul Don Bosco, pe care îl consideră a doua ei casă. „M-am îndrăgostit de acel loc, de copii, de salezieni, de oamenii minunați de acolo. Este locul unde când pășesc uit de supărări, de probleme. Este ca un fel de medicament pentru mine. Iar faptul că am ales să fac voluntariat este și un plus pentru viitorul meu, deoarece după ce termin liceul vreau să mă îndrept spre Facultatea de Științe ale Educației din Iași”, mărturișește Andreea.

Alte planuri de viitor? „Ooo, da. Menirea noastră este aceea de a lăsa ceva în urmă și în viitorul apropiat. De aceea, îmi doresc să realizez un album de muzică populară cuprinzând repertoriul personal. Acum este în lucru, totul se face cu atenție și pas cu pas. Și cu multă muncă, dar, mai ales, cu multă iubire”, conchide tânăra cântăreață care transmite, în final și o urare: „Frumusețea Sărbătorilor de iarnă să vă găsească în case alături de cei dragi, să vă aducă multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor”.