Deputatul Paul Cristian Ichim: “Copiii și tinerii noștri trebuie susținuți și încurajați, în țara lor”

În România, de-a lungul timpului, s-au făcut progrese importante în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor copiilor, dar încă mai sunt multe de făcut. Copiii merită să trăiască într-o societate stabilă, deschisă, tolerantă în care adulții fac o prioritate din a le crea un viitor sigur. Când ești copil, găsești plăcere și bucurie în orice lucru mic și tocmai această calitate trebuie să rămână neschimbată pe tot parcursul vieții.

În toată activitatea mea politică și cea anterioară din societatea civilă am susținut în mod activ implicarea tinerilor în toate aspectele vieții publice. Consider că orice acțiune care se desfășoară spre protejarea și promovarea drepturilor copilului trebuie să aibă la bază implicarea beneficiarilor direcți, copiii.

De curând, am preluat președinția Subcomisiei pentru drepturile copilului, organizată în cadrul Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților. Subcomisia are scopul de a monitoriza respectarea drepturilor copilului și tânărului, monitorizarea aplicării legilor și a măsurilor care privesc copiii și tinerii, prin colaborare atât cu autoritățile centrale și locale ale statului, cu instituțiile aflate sub autoritatea Parlamentului și a Guvernului, cât și cu organizațiile neguvernamentale din țară și străinătate, cu activitate în acest domeniu.

Cred că Parlamentul României ar trebui să fie mult mai atent la și implicat în temele de interes pentru copiii și tinerii noștri: accesul la o educație de calitate într-un sistem în care se simt în siguranță, motivați și încurajați și oportunități de dezvoltare a abilităților pe care le au pentru a performa cu succes în societate. Trebuie să discutăm mult mai mult despre: combaterea sărăciei în rândul copiilor, adoptarea unor măsuri privind protejarea sănătății emoționale și mintale a copiilor, protecția drepturilor copiilor în mediul on-line, eliminarea oricăror măsuri de radicalizare a tinerilor, dar și protecția copiilor aflați în situații vulnerabile și a copiilor cu dizabilități.

Nu putem afla ce nevoi reale au copiii și tinerii dacă nu facilităm dialogul cu ei și reprezentanții lor. La fel de importantă este și implicarea lor în politicile publice care le sunt dedicate, dar și în monitorizarea acestor politici. Trebuie să le oferim lor puterea și să îi implicăm în procesul de decizie. Sunt în continuare un om deschis la dialog și colaborare și sper ca alături de colegii mei, ceilalți deputați membri în această subcomisie, prin activitatea noastră să putem contribui în mod real la îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor din țara noastră. Avem responsabilitatea să le oferim un mediu sigur și armonios în care să se dezvolte, să își îndeplinească pasiunile și dorințele.

Deputat Paul Cristian Ichim