De pe tatamiul național pe podiumul Europei: povestea jandarmului băcăuan Stratulat Paul-Sabin

La doar 19 ani, Stratulat Paul-Sabin este deja un nume care inspiră respect în lumea sporturilor de contact. Jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și sportiv de performanță, Sabin reprezintă exemplul tânărului care a ales drumul greu, dar sigur: munca, disciplina și ambiția dusă până la capăt.

Primele confirmări ale valorii sale au venit pe plan național. La Concursul Național Budokai de Kickboxing, Sabin a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, devenind Campion Național, obținând Locul I la categoria seniori și Locul II la proba de Knock Down. Nu a fost doar o victorie sportivă, ci o demonstrație de stăpânire de sine și capacitate de a face față presiunii, calități esențiale atât în ring, cât și în uniforma de jandarm. Pentru el, acest succes nu a însemnat o finalitate, ci startul unei ascensiuni asumate.

Zi de zi, Sabin a învățat să îmbine două lumi exigente: antrenamentele intense și responsabilitățile profesionale. Ca subofițer al Jandarmeriei băcăuane, și-a îndeplinit misiunile cu seriozitate, iar ca sportiv și-a împins limitele tot mai sus. Acest echilibru între rigoarea militară și performanța sportivă i-a întărit caracterul și l-a pregătit pentru confruntările internaționale.

Momentul de vârf a venit recent, la Galați, unde Campionatul European de Kyokushin Budokai, organizat de Federația Română de Kyokushin Budokai, a adunat sportivi de elită din mai multe țări. Stratulat Paul-Sabin a intrat în competiție la două probe – karate kyokushin și kickboxing – și a reușit o performanță remarcabilă: a câștigat ambele întreceri, devenind dublu Campion European la categoria -75 kg seniori. Victoriile obținute în fața adversarilor din Ucraina, Polonia, Maroc, Republica Moldova și din cluburi de renume au consfințit trecerea sa de la statutul de campion național la cel de campion european.

Dincolo de medalii, povestea lui Sabin este despre depășirea limitelor personale: seri lungi de antrenament, alegeri dificile, renunțarea la comoditate și curajul de a urca în ring atunci când totul se decide într-o singură luptă. Este povestea unui tânăr care demonstrează că excelența nu apare întâmplător, ci se construiește pas cu pas.

Felicitări, Stratulat Paul-Sabin, pentru drumul parcurs și pentru culmile atinse! Să continui să lupți, să crești și să reprezinți cu mândrie atât ringul, cât și uniforma pe care o porți.