De Dragobete, la Agăş

E o revenire în comuna de munte, după ce în mai 2022 fuseserăm fermecați de minunile scenice ale Grupului folcloric „Muguraşii agăşeni”, îndrumați cu aceeași pricepere de Ecaterina Raţă.

„Suntem în al șaptesprezecelea an de activitate și ne bucurăm de aceeași susținere din partea Primăriei şi a Consiliului Local Agăş”, a subliniat profesoara pentru învăţământul primar în fața participanților la „Conexiunile culturale”, iniţiate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (manager, Florin Zăncescu).

„Am căutat să sprijinim și noi astfel de demersuri culturale”, a menționat Vlad-Mihai Ochiros, managerul Grupului de Acțiune Locală Valea Muntelui. A ieșit un spectacol pe placul tuturor (coregraf, Robert Costrovanu), prezentat pe scena Căminului Cultural Goioasa, care curând va așeza pe firmă numele lui Alexandru Matei, actorul bucureștean al cărui centenar se apropie (s-a născut la 25 decembrie 1927, în această localitate). Momentul de vârf a fost înregistrat odată cu prestația Robertei Rață, studentă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Noutatea a fost interpretarea unor melodii populare la cobză, instrumentul intrat de curând în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO.

De Ziua Îndrăgostiților la Români, agășenii au ascultat o prelegere a etnografei Feodosia Rotaru și o descriere minimă a zonei etnografice Asău ‒ Brusturoasa ‒ Agăș, „cu numeroase elemente comune” (Marian Lungu). Diana-Briseis Diaconu, de la Școala Gimnazială Agăș, a făcut să ajungă la public câte un vers sau două din cartea ei „Mai presus de toate, dragostea” (Bacău, Editura Egal, 2021): „Sunt plânsul unei clipe mai cuminți. / Iar tu, o floare ce te-ai scufundat acum. / De nufăr”; „Tu, dacă te-ntâlnești cu Dumnezeu, […] / Spune-i că eu sunt tu, și tu ești eu”; „Ești cântecul pe care îl aud / Atunci când sunt plâns și tăcere”. Înainte de aceasta, profesoara de limba și literatura română a vorbit despre perioada când pictorul Nicu Enea, absolvent al Școlii Normale „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, a fost învățător în satul Goioasa. De Dragobete, a reprodus fragmente din corespondența artistului cu soția sa, Elvira Enea.

În chip de concluzie, directoarea Școlii, Virginia Merlușcă, a remarcat că astfel de întâmplări culturale sunt veritabile „punți între generații”.

Foto: Amedeo Spătaru