De ce este aprins iluminatul public și ziua la Onești

Iluminatul public cu LED care a funcționat în ultimele zile și pe timpul zilei pe anumite străzi din municipiul Onești nu reprezintă nici o risipă de energie și nici o eroare tehnică, ci face parte din procedurile de verificare prevăzute în proiectul finanțat din fonduri europene, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină.

Potrivit acestuia, sistemul modern de iluminat public se află în perioada obligatorie de monitorizare stabilită prin contractul de finanțare, etapă în care sunt realizate verificări periodice în teren, în prezența constructorului și a reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR).

„Aceste testări se fac inclusiv pe timpul zilei și presupun pornirea integrală a sistemului pentru verificarea parametrilor tehnici și a funcționării telegestiunii. Este o procedură impusă prin finanțare, nu o opțiune a primăriei”, a explicat Neghină.

Reprezentantul administrației locale a subliniat că proiectul a adus deja beneficii concrete pentru municipiu. Modernizarea iluminatului public a dus la o reducere de aproximativ 70% a consumului de energie electrică destinat iluminatului stradal, ceea ce se reflectă în facturi considerabil mai mici plătite din bugetul local. Totodată, sistemul de telegestiune permite controlul rețelei și intervenții rapide în cazul eventualelor defecțiuni.

Primăria Onești intenționează să extindă modernizarea iluminatului la nivelul întregului oraș. La finalul anului trecut, municipalitatea a obținut încă două finanțări, de câte un milion de euro fiecare, pentru înlocuirea altor corpuri de iluminat din oraș.

În paralel, administrația locală are aprobat un proiect de aproximativ patru milioane de euro pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 3 MW, care va produce energie pentru consumul public și va reduce suplimentar cheltuielile orașului cu electricitatea.

„Investițiile sunt făcute pentru a economisi bani publici pe termen lung, iar verificările fac parte din obligațiile asumate pentru a păstra aceste finanțări. Administrarea responsabilă înseamnă respectarea procedurilor și atragerea de fonduri care produc economii reale pentru comunitate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești.