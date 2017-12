Cu toate eforturile Instituției Prefectului județului Bacău și implicit a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, nu a fost decongestionată situația aglomerărilor existente la examenul auto. Chiar dacă s-au mai adăugat zile în plus pentru susținerea probei practice în zilele de sâmbătă, aglomerările se țin lanț. Examinatorii au luat o pauză în decembrie (sâmbăta) pentru că ajunseseră la epuizare, însă, de anul viitor, se va putea susține din nou proba practică în zilele de sâmbătă. Cei interesați să mai scurteze termenul de așteptare care se întinde în prezent chiar și până la patru luni, trebuie să urmărească atent prin instructorii auto și la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor când și mai ales câte locuri vor fi suplimentate pentru zilele de sâmbătă. Este posibil ca numărul locurilor suplimentate să nu fie mai mare de 100, iar din experienîele anterioare, acestea au fost ocupate imediat de cei direct interesați. SPCRPCÎV se confruntă la momentul de față cu deficit de personal, ceea ce a condus în mare parte și la aglomerările de care vorbeam. Surse neoficiale ne-au declarat că situația s-ar putea schimba în curând fiind demarată deja procedura de ocupare a posturilor vacante. În Bacău, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sunt libere patru posturi. În prezent, doar 19 funcționari sunt la lucru, dintr-o grilă de 23 de angajați. 32 SHARES Share Tweet

