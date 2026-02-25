Institutul Național de Statistică: peste 52.000 de salariați dispăruți din economie în 2025; Cristian Socol vorbește despre recesiune

Economistul Cristian Socol avertizează că scăderea numărului de salariați reprezintă „probabil cel mai grav simptom” al recesiunii profunde în care ar fi intrat economia României, potrivit unei analize publicate pe rețelele sociale, bazată pe date ale Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticilor oficiale citate de economist, în perioada mai 2025 – decembrie 2025 efectivul salariaților din România a scăzut cu 52.200 de persoane. În urma acestei evoluții, numărul total al angajaților a coborât la cel mai redus nivel din ultimii doi ani.

Socol afirmă că această tendință reflectă intrarea economiei într-o fază de recesiune, cu efecte asupra potențialului economic și asupra stabilității sociale. „Efectivul salariaților a atins cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, reflectând recesiune, reducerea potențialului economic și tensiuni sociale”, a arătat economistul.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, pierderea unui loc de muncă plătit la nivelul câștigului salarial mediu brut din economie – estimat la 9.868 lei în decembrie 2025 – înseamnă o reducere directă de aproximativ 5.773 lei din venitul net al lucrătorului și o scădere de circa 4.317 lei a taxelor și impozitelor colectate de stat.

Economistul subliniază că impactul real este probabil mai mare, deoarece scăderea numărului de salariați generează efecte economice secundare, atât asupra consumului, cât și asupra veniturilor bugetare.

Datele INS privind evoluția pieței muncii sunt urmărite atent de analiști, întrucât dinamica ocupării forței de muncă este considerată unul dintre indicatorii-cheie ai ciclului economic.