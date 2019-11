Proaspăt medaliat cu aur si argint la Cupa Mondială de la Kazan, singurul sportiv băcăuan calificat la Olimpiada de la Tokyo se pregătește pentru următoarea competiție: Naționalele de Seniori

Încrezător în propriile resurse

Călătorului îi stă bine cu drumul. La fel și înotătorului. Înotătorului Daniel Martin, să ne înțelegem. De la Helsinki la Buenos Aires, de la Gwangju la Kazan, Dani bate și străbate: kilometri, recorduri, obiective. La finalul săptămânii trecute, înotătorul CSM Bacău și, totodată, singurul sportiv al județului calificat la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo, a mai reușit o performanță de top: două medalii la ultima etapă de Cupă Mondială de Seniori desfășurată in Rusia, la Kazan. Sportivul antrenat de Iulian Matei a cucerit aurul la 200 metri spate, cu timpul de 1.58.42 și argintul la 100 metri spate, cu un rezultat de 53.90. „Nu m-am dus la Cupa Mondială cu gândul că voi fi neapărat cel mai bun. Eram, în schimb, încrezător, mizând pe resursele mele știute , dar și pe cele…nebănuite, iar medaliile obținute reprezintă o mare satisfacție, mai ales că ma aflu în primul an de Seniorat”, a mărturisit Daniel Martin cu ocazia conferinței de presă organizată ieri, de directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, la sediul clubului.

Calcule pentru Jocurile Olimpice din Japonia

Dacă ar fi repetat rezultatul din vară, de la Mondialele din Coreea de Sud (53, 65), care i-a permis, de altfel, și realizarea baremului pentru Olimpiadă, băcăuanul de 19 ani ar fi luat aurul și la „sută spate” la Kazan. Asta în condițiile în care câștigătorul, rusul Grigori Tarasevici, a parcurs proba în 53.76. „Tarasevici a luat aurul la sută și bronzul la 200, acolo unde am triumfat eu. Îl știam ca adversar, dar nu-i cunoșteam cu exactitate nivelul valoric”, a declarat Dani, care a precizat că este mulțumit de timpii realizați în condițiile date: „Mă refer la faptul că, din punct de vedere al pregătirii, am contat pe un bagaj fizic relativ micuț”. Și tot apropo de timpi, Martin a precizat că țintește o finală la Olimpiada de la Tokyo: „Pentru asta, trebuie sa mă încadrez între 52.02 și 53.02, respective între 1.53 și 1.55”. Până la Tokyo, Dani mai are alte drumuri de făcut. Primul este mult mai scurt în comparație cu cele 18 ore petrecute pe ruta Kazan-Moscova-Bucuresti-Bacău: astăzi pleacă la Miercurea-Ciuc, pentru Naționale.

Cel mai bun produs din toate timpurile

Directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu este cel care a reușit să-l aducă pe Daniel Martin la clubul Primăriei, toamna trecută: „Asta după lungi negocieri, finalizate cu succes. Am insistat pentru transferul său deoarece am vrut ca Dani să se simtă respectat la adevăratul său potențial, în condițiile în care fostul său club, SCM Bacău nu putea să-i ofere un contract de activitate sportivă conform modificărilor de legislație”. Referitor la succesul de la Kazan, Gavriliu a punctat: „Personal, nu m-a surprins deoarece îl consider pe Dani Martin drept cel mai bun produs al natației băcăuane din toate timpurile. Este o mândrie pentru CSM Bacău”. În final, Adrian Gavriliu a subliniat: „Când am decis să dau restart secției de natație de la CSM Bacău mizând în întregime pe sportivi băcăuani, au existat destui sceptici. Nu am nimic cu sportivii veniți din alte părți-și ei muncesc la fel de mult și merită tot respectul nostru – dar a fost ambiția mea să ne axăm pe băcăuani. Este mai ușor să aduci din alte părți sportivi consacrați dar este mai frumos să te impui cu oamenii crescuți de tine”.