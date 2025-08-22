Curat murdar, coane Fănică~

Am revenit recent în țară, cu ocazia tradiționalului concediu de vară, și am avut plăcerea să trec și prin zona pietonală din centrul Bacăului. La prima vedere, amenajarea este plăcută și atmosfera animată, în special în weekend, când mulți oameni ies la plimbare. Este o zonă cu potențial de atracție pentru localnici și vizitatori deopotrivă. Totuși, frumusețea locului este umbrită de o problemă deranjantă: trotuarul este murdar, lipicios și acoperit de excremente de porumbei.

Ai impresia că nu a fost spălat niciodată, iar imaginea aceasta contrastează puternic cu aspectul general al zonei. Este păcat să vezi un spațiu gândit pentru relaxare și promenadă lăsat în această stare. Porumbeii, de altfel, fac parte din peisaj și nu sunt o problemă în sine, însă pare că s-au înmulțit peste măsură.

Aproape că vânează mâncarea trecătorilor, obișnuiți să le arunce covrigi sau să le aducă pungi cu semințe și firimituri. Acest obicei, deși bine intenționat, întreține murdăria și sporește disconfortul celor care doresc să se bucure de plimbare.

Cred că administrația locală ar trebui să intervină printr-un program regulat de curățare și spălare a pavimentului, dar și printr-o campanie de informare care să descurajeze hrănirea excesivă a porumbeilor. Astfel, pietonalul ar putea să-și păstreze atractivitatea, iar oamenii ar beneficia de un mediu mai curat și mai sănătos.

Bacăul merită un centru pietonal care să fie nu doar frumos amenajat, ci și bine întreținut. Este o chestiune de respect față de oraș și față de cei care îl vizitează. Sper ca această problemă să fie tratată cu seriozitate și să putem vorbi, cât mai curând, de un spațiu public demn de potențialul său.

Am auzit, de asemenea, că municipalitatea intenționează să dea în administrarea locatarilor spațiile verzi din fața blocurilor. Mi se pare o măsură interesantă, care ar putea responsabiliza comunitatea și ar aduce mai multă grijă față de spațiul comun. Dacă oamenii s-ar implica activ, cu siguranță zonele ar fi mai bine întreținute, iar orașul ar deveni mai curat și mai prietenos pentru toți.

Cu respect,

Un cititor preocupat de imaginea orașului

