Cupa presei la tir 2026: jurnaliștii băcăuani și-au testat precizia în poligon

Pe o vreme mohorâtă de început de primăvară, jurnaliștii din Bacău au lăsat pentru câteva ore pixul și tastatura pentru a pune mâna pe pistol. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, au organizat competiția „Cupa presei la tir 2026”, desfășurată în poligonul Hunting Fun din Buhuși.

Evenimentul a adunat reprezentanți ai mai multor redacții locale, invitați să experimenteze, într-un cadru controlat și sigur, o parte din pregătirea specifică structurilor de jandarmi. După instructajul de siguranță și prezentarea armamentului, participanții au trecut la linia de tragere, unde au folosit pistolul Glock de 9 mm, unul dintre modelele standard aflate în dotarea forțelor de ordine.

Competiția a avut două etape: fiecare participant a tras cinci cartușe de încălzire, pentru acomodarea cu arma și poligonul, urmate de zece cartușe care au contat pentru clasamentul final.

Chiar dacă cerul a rămas acoperit și aerul rece a făcut ca atmosfera să fie mai degrabă de toamnă decât de primăvară, spiritul competitiv nu a lipsit.

La categoria feminină, Diana Godea (DC TV) a ocupat locul I, fiind de altfel și singura participantă la această categorie, dar demonstrând o bună atitudine în poligon.

La masculin, lupta pentru podium a fost mai strânsă. Locul I a fost câștigat de Alin Rusu (deBacau), care a reușit cel mai bun punctaj al zilei. Locul II a revenit lui Răzvan Bibire (Deșteptarea) la doar un punct diferență, iar locul III a fost ocupat de Marius Curucli (DC TV).

La finalul competiției, organizatorii au oferit diplome și au subliniat că evenimentul face parte din seria de activități prin care jandarmii încearcă să consolideze relația cu presa locală și să ofere jurnaliștilor o perspectivă directă asupra pregătirii și responsabilităților din domeniul ordinii publice.

„Cupa presei la tir” a fost, astfel, nu doar o competiție, ci și o experiență inedită pentru participanți – una în care precizia, concentrarea și controlul au fost la fel de importante ca în orice misiune reală din teren.