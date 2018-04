De câte ori mă întâlnesc cu expertul contabil Marcel Bulinschi, președinte al Comisiei de disciplină a filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), am senzația că sunt în Bucovina. Am mai avut aproape prieteni din această zonă și le-am învățat felul de a fi: corecți, exacți, impenetrabili.

Marcel Bulinschi are, însă, un șarm anume. Spune că dacă ar îmbrăca un costum popular tradițional, am putea crede că e un bucovinean coborât din cărțile de istorie. Nu l-am văzut în asemenea straie, dar cu pălărie cu pampon, precum bucovinenii sadea care se respectă, l-am văzut. De aceea am fost curios să știu și cum arată o sărbătoare a Paștelui văzută de sub pălăria cu pampon.

Pentru sărbătoarea Paștelui din acest an, Marcel Bulinschi a plecat, ca de obicei, la el acasă, adică la Gura Humorului, în Bucovina, de fapt la casa părintească, despre care frumos se spune într-un cântec de-al nostru că „nu se vinde”. „Sunt acolo cu familia mea, atâta câtă ne-a mai rămas – ne spune expertul contabil redevenit om al locului, adică bucovinean. Evident, acum îmi intru și în rolul de bucătar pentru o anumită parte a meniului de Paște, adică mă voi ocupa de miel, de toate câte se fac din carnea lui. Pasca și cozonacul, precum și vopsitul ouălor sunt în sarcina soției mele. Nu că nu m-aș pricepe, dar la noi economia e la ea acasă, deci și diviziunea socială a muncii despre care învățam noi pe vremuri. Așa e foarte corect, așa cade bine oamenilor care se respectă. Eu pregătesc drobul, dar și friptura de miel la care obligatoriu adaug și o salată orientală după o rețetă numai de mine știută, salată care se asortează de minune. Evident, nu ratez nici borșul de miel. Până la urmă, orice fel de mâncare iese minunat atunci când pui și destul suflet în ceea ce faci. Ca orice faci în viață”.

La Gura Humorului, ca peste tot în Bucovina probabil, în dimineața de după Noaptea de Înviere, e și un obicei excepțional, păstrat de pe timpul Imperiului Austro-Ungar care a stăpânit aceste locuri. La biserică, dimineața, toată lumea vine cu câte un coș pascal la sfințit. În coș sunt numai bunătăți: friptură de miel, drob, pască și cozonac, ouă roșii și tot ce se pregătește de Paști. Abia după sfințirea bucatelor se merge acasă, pentru a mânca împreună cu familia, la micul dejun. Iar mulți bărbați, în aceste zile, nu omit să poarte celebrele pălării cu pampon cu păr de bursuc sau de mistreț. „Eu însumi am mai multe astfel de pălării”, spune Marcel Bulinschi.