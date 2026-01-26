Cum a pierdut un Airbus A319 Dan Air navigația GPS în apropierea Bacăului

Un avion Airbus A319-100 aparținând companiei Dan Air a fost implicat într-un incident grav în seara zilei de 2 decembrie 2025, în timpul apropierii de Aeroportul Internațional Bacău, după ce aeronava a suferit defecțiuni repetate ale sistemelor de navigație, care au dus la o abatere semnificativă de la traiectoria corectă de zbor.

Conform Flight RouteXplorer, aeronava, înmatriculată YR-URS, opera zborul DN-402 pe ruta Londra Luton – Bacău. Pe măsură ce avionul cobora spre destinație și se pregătea pentru apropierea instrumentală, echipajul a început să primească alerte ECAM repetate de tipul „NAV GPS 1 and 2 FAULT”, semnalând indisponibilitatea ambelor sisteme GPS ale avionului.

Defecțiunea a apărut într-o fază critică a zborului, când precizia poziției este esențială pentru stabilirea corectă pe axa procedurii ILS. În lipsa GPS-ului, sistemele de navigație ale aeronavei au trecut pe surse alternative, iar echipajul a constatat că avionul se afla la aproximativ patru mile nautice la dreapta axei localizatorului, o deviație considerabilă pentru o apropiere de precizie.

În timp ce piloții încercau să recaptureze ghidajul lateral și vertical, situația s-a deteriorat rapid. Sistemul de avertizare a proximității solului (EGPWS) a emis o alertă de tip TERRAIN, indicând un risc potențial de impact controlat cu terenul. O astfel de avertizare impune, conform procedurilor, întreruperea imediată a apropierii, indiferent de alți parametri de zbor.

Echipajul a reacționat prompt, a inițiat procedura de go-around, a urcat aeronava până la FL110 și a solicitat vectori radar de la controlul traficului aerian pentru a se repoziționa în siguranță. Cu sprijinul ATC, aeronava a fost adusă din nou pe traiectoria corectă, iar aterizarea pe pista 34 a avut loc fără alte incidente, la aproximativ 25 de minute după abandonarea primei tentative.

În urma evenimentului, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației (SIAA) a deschis o investigație oficială, clasificând cazul drept incident grav. Ancheta va analiza cauzele pierderii ambelor sisteme GPS, modul în care a fost afectată poziționarea aeronavei în faza de apropiere, încărcarea de lucru a echipajului și succesiunea exactă a evenimentelor care au condus la alerta de teren.

Deși zborul s-a încheiat în siguranță, incidentul evidențiază cât de rapid se poate degrada o situație aparent controlabilă atunci când defecțiuni tehnice apar într-o fază critică de zbor. Decizia echipajului de a întrerupe apropierea este considerată, din punct de vedere profesional, una corectă și esențială pentru evitarea unui scenariu mult mai grav.

De ce poate dispărea semnalul GPS la o aeronavă

Pierderea simultană a ambelor sisteme GPS la o aeronavă de linie este un eveniment rar, dar cunoscut în aviație. În cazul unui mesaj de tip „NAV GPS 1 and 2 FAULT”, specialiștii iau în calcul mai multe cauze posibile:

• Interferențe GPS (jamming sau spoofing)

Semnalul GPS este slab și vulnerabil la bruiaj radio. Emițătoare terestre ilegale, echipamente defecte sau activități de testare pot degrada sau anula recepția semnalului pe zone limitate. În astfel de situații, aeronava pierde ambele surse GPS aproape simultan, fără o defecțiune fizică propriu-zisă.

• Defecțiuni comune ale lanțului de recepție

Deși sistemele GPS sunt redundante, ele pot avea elemente comune, precum antene apropiate, cablaje sau surse de alimentare. Probleme de mediu (umezeală, gheață, variații mari de temperatură) sau conectori uzați pot afecta ambele sisteme în același timp.

• Incoerențe de date în sistemele de navigație

Calculatoarele de bord pot invalida automat datele GPS dacă acestea devin incoerente cu informațiile furnizate de alte sisteme (inerțiale sau radio). În acest caz, mesajul ECAM nu indică un defect hardware, ci o pierdere a încrederii în acuratețea poziției.

• Condiții de recepție nefavorabile

La altitudini joase, geometria defavorabilă a sateliților, relieful sau interferențele electromagnetice locale pot contribui la degradarea semnalului. Singură, această cauză este rar suficientă, dar poate agrava alte probleme existente.

• Factori de mentenanță sau configurare

Lucrări recente de întreținere, montarea incorectă a antenelor sau probleme apărute după intervenții tehnice pot genera pierderi temporare sau recurente ale semnalului GPS.

Investigația oficială va stabili dacă pierderea GPS a fost un fenomen localizat, o defecțiune tehnică a aeronavei sau rezultatul unei combinații de factori tehnici și operaționali.