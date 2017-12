Peste puțin timp cortina lui 2017 se va trage lăsând în urmă un an cu de toate. Cu realizări și bucurii, dar și cu momente mai puțin plăcute. Sigur, sportul nu a făcut nici el excepție. Astăzi ne vom referi la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Bacău, care are menirea de a descoperi și forma tinere talente pentru a le promova la echipele reprezentative ale Bacăului. CSȘ Bacău se află sub tutela Inspectoratului Școlar Județean Bacău și prin efortul conducerii clubului, diverși sponsori pun umărul la dezvoltarea celor șapte secții: atletism, badminton, baschet, lupte, handbal, tenis și volei.

De la directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă, am aflat despre realizările anului 2017, dar și despre neajunsurile pe care le-au întâmpinat în încercarea de a ajunge cât mai sus pe treptele performanței. „Una peste alta, 2017 a fost un an benefic pentru secțiile de la CSȘ Bacău”, a declarat Marius Căpușă, care a făcut o radiografie pe secțiuni.

Volei

Grupele pregătite de profesorii Traian Șnel și Dumitru Matanie au reușit în acest an următoarele performanțe la turneele finale: locul IV la mini-volei, locul V la cadete și locul VI la speranțe. Marius Căpușă a menționat faptul că o parte dintre aceste sportive ar putea ajunge la Știința Bacău, remarcându-le pe Mădălina Airoaie care este componentă a lotului național, dar și pe Andreea Năstase, Ilinca Boboc, Ștefania Munteanu și Iulia Matanie de la lotul de speranțe.

„Suntem mulțumiți de rezultatele de la catedra de volei, având în vedere faptul că această grupare nu dispune de o sală corespunzătoare voleiului de performanță. Prin urmare, după repararea Sălii Orizont, prima prioritate, după handbal, o va avea voleiul”, a declarat directorul CSȘ Bacău.

Handbal

Această disciplină se bucură la CSȘ de echipe competitive atât la feminin, cât și la masculin. Astfel, echipa de fete pregătită de antrenorul Costel Oprea ocupă locul II în seria A la junioare III. Din această echipă Ana Brașoveanu și Ana-Maria Șofron au fost selectate pentru Centrul Național de Excelență de la Brașov, iar la Trialul pentru Lotul Național organizat de F.R.H. s-au evidențiat Elena Păduraru, Daria Bârsan, Dani Bârsan și Teodora Anchidin. „Este o generație remarcabilă, din care eu cred că poate renaște handbalul feminin băcăuan”, a precizat Marius Căpușă cu referire la echipa de junioare III pregătită de Costel Oprea.

Lotul de juniori II masculin a CSȘ este pregătit chiar de Marius Căpușă, echipă care s-a clasat pe locul VIII la Turneul Final. „Cu mare bucurie anunț că îl avem pe Rareș Uricaru, portarul lotului de cadeți, care va avea câteva meciuri pe care le va susține în străinătate”, a menționat Marius Căpușă, remarcându-i și pe Alexandru Ludu și Florin Bădică, dar și pe ceilalți membri ai lotului care sunt dornici de performanță.

Trecând la alte secții, din păcate, directorul CSȘ Bacău nu a venit cu vești prea bune. Dacă secția de Atletism se află într-un proces de reconstrucție după plecarea titratelor sportive Georgiana Aniței și Diana Volf, nu la fel stau lucrurile la baschet și tenis. „Îngrijorător este ce se întâmplă la Baschet acolo unde nu avem continuitate. Copiii vin, se inițiază și pleacă. Practic noi nu avem echipă de baschet. Din păcate, secția de Tenis nu are nicio performanță în ultimii ani. Trebuie să ne gândim serios la ce vom face în continuare”, a declarat directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă.

Lupte

Fără lipsă de modestie, secția Lupte este vârful de lance al CSȘ Bacău, secție care a adus în visteria clubului în acest an 25 de medalii de toate culorile, în competiții naționale și internaționale. Profesorul Ion Butucaru, antrenorul și coordonatorul acestei secții ne amintește de participarea la C.E. de Juniori Mici, acolo unde combinata CSȘ-CSM Bacău a reușit un extraordinar loc V pe națiuni prin medaliile obținute de Denis Mihai (aur), Cojoc Vasile (argint) și Alin Dosoftei (bronz). „Tot în acest an, Alexandru Dosoftei, a devenit vicecampion balcanic cu echipa, iar la Campionatul Național de Juniori Mici am reușit locul I pe cluburi și patru titluri de campioni prin Mihai Denis, Cojoc Vasile, Alin Dosoftei și Cosmin Margaș”, a declarat prof. Ion Butucaru, care a completat lista performanțelor, locul III pe cluburi la cadeți și faptul că gruparea băcăuană are cinci sportivi la lotul olimpic de juniori și unul la lotul de juniori mici.

„Cred că actuala grupă este cea mai bună pe care am avut-o vreodată, sportivi care sper că ne vor aduce rezultate foarte bune și la nivel de seniori”, a mai spus coordonatorul secției Lupte de la CSȘ.

Nu în cele din urmă, în 2017 s-a remarcat și secția de Badminton, coordonată de Bogdan Milon, badmintoniștii de la CSȘ reușim să câștige medalii la Campionatul Național de Juniori. Între sportivii remarcați de la această secție se numără Tatiana Ichim, David Sinculet, Mario Gheorghiu, Octavian Tache, Mihnea Vechiu, Ilinca Mocanu și Rose-Marie Șufaru. La final, directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă, ne-a mărturisit despre dorințele pentru anul viitor cu privire la clubul pe care îl conduce: „Pentru 2018 ne propunem să participăm la cât mai multe turnee finale cu catedrele de jocuri și să menținem cota la nivelul de medalii la lupte, atât pe plan național, cât și internațional. Gândurile noastre se îndreaptă acum către toți cei care ne-au sprijinit, cărora vreau să le mulțumesc și să-i asigur de faptul că reușitele noastre li se datorează și lor. Tuturor, La Mulți Ani !”