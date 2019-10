Clubul Primăriei parcurge o perioadă fastă, cu medalii la Europenele de haltere, cu echipa de handbal masculin pe loc de play-off în Liga Zimbrilor și cu singurul sportiv al județului calificat la Olimpiadă: Dani Martin. Totuși, dacă la rectificarea bugetară de mâine nu primește 700.000 lei de la municipalitate, gruparea „CSMeilor” riscă să rămână fără echipa de handbal din prima ligă sau fără întreaga secție de fotbal, plus juniorii de la handbal!

Bune și rele la CSM Bacău. La drept vorbind, predomină bunele. Dar relele pândesc după colț! Și riscă să-și arate colții: dacă nu va beneficia din partea Consiliului Local de o rectificare pozitivă, cuantificată la 700.000 lei, CSM Bacău este în pericol de implozie. Riscă: fie să desființeze echipa de handbal din Liga Zimbrilor, fie să renunțe la întreaga secție de fotbal, plus juniorii de la handbal! Pe rând acum. Începând cu bunele. În ultimii doi ani, gruparea care-și desfășoară activitatea sub tutela Primăriei Bacău și a Consiliului Local a înregistrat un avânt semificativ. Și-a dublat numărul de secții, ajungând la un total de zece și a legitimat în jur de 400 de copiii băcăuani, în conformitate cu politica clubului și a Primăriei. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Nici la echipe, nici la sporturile individuale. Echipa de handbal masculin este în primele șase din Liga Zimbrilor, cea de fotbal a promovat în vară în Liga a III-a, în timp ce echipa de junioare 2 la handbal feminin este fruntașă în clasament. „Sunt rezultate foarte importante atât pentru noi, ca și club, cât pentru întreaga comunitatea băcăuană”, a declarat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu la conferința de presă derulată ieri, la sediul clubului, la care au mai participat reprezentanții secțiilor de handbal, fotbal și haltere.

Planuri și proiecte

„Ne-am dori foarte mult să readucem handbalul masculin băcăuan în circuitul european. Chiar vorbeam cu coechipierii și ne gândeam că cel mai ușor pas către cupele europene ar fi Cupa României. Duminică avem meci la Craiova, în Cupă, și suntem foarte focusați să-l câștigăm”, a declarat căpitanul handbaliștilor de la CSM Bacău, Rareș Păunică. „Impactul cu eșalonul al treilea a fost destul de puternic, în condițiile în care avem o echipă tânără și lipsită de experiență, dar sperăm să încheiem turul cu 15 puncte”, a sintetizat siituația divizionarei C de fotbal CSM Bacău, antrenorul Giani Florian. „Vrem să redresăm handbalul feminin băcăuan, iar o punte ar putea fi echipa de junioare 2, care este lidera Seriei A, deși se află în primul ei an la această categorie de vârstă. 99 la sută dintre jucătoare sunt băcăuance și vrem să mulțumim Primăriei și Clubului Sportiv Școlar pentru că ne-au ajutat să transferăm aceste jucătoare cu un viitor frumos”, a subliniat consilierul sportiv al CSM Bacău, antrenoarea Gabriela Manea.

Ecouri internaționale

La individual, rezultatele au ecouri internaționale. Cele mai recente aparțin secției de haltere pregătită de antrenorii George și Ion Călin. La Campionatul European de Juniori încheiat duminică, la București, halterofila de 17 ani a CSM Bacău, Cosmina Pană a cucerit trei medalii. Cosmina s-a laureat vice-campioană continentală la „total”, cu un rezultat de 149 kg, completându-și bilanțul cu două medalii de bronz la „aruncat” (85 kg) și la „smuls” (66 kg). „La anul, sper să iau aurul”, a mărturisit Cosmina Pană, care a obținut în primăvară și un bronz la Europenele de Seniori! Prezentă, la rândul său, la CE de Juniori, Ionela Nanu s-a clasat pe locul 6: „Simt că puteam mai mult, dar emoțiile au fost foarte mari”. La conferința de ieri, directorul Adrian Gavriliu și-ar fi dorit să-l aibă alături și pe Daniel Martin, însă înotătorul băcăuan calificat la Olimpiada de anul viitor, de la Tokyo, se află în cantonament. „Ne mândrim că singurul sportiv din județ calificat deja la Olimpiadă este legitimat la CSM Bacău. Cu atât mai mult cu cât, din câte cunosc, până acum, România nu are decât 11 calificați. Dani este unul din cei 11”, a subliniat Gavriliu.

Întârzieri salariale

De la bune, la rele. Concrete și virtuale. Cele concrete: există întârzieri salariale de două până la trei luni la echipele de handbal și fotbal ale „CSMeilor”. „Suntem profesioniști și ne facem treaba, având încredere că situația se va reglementa. Nu e ușor, mai ales pentru handbaliștii care nu sunt din Bacău și care au de plătit chirii și de întreținut familii, dar, repet, suntem încrezători că Primăria și Consiliul Local ne vor oferi și în continuare sprijinul de care avem nevoie”, a spus căpitanul handbaliștilor, Rareș Păunică. Neplătiți din iulie, fotbaliștii divizionarei C CSM Bacău au fost pe punctul de a nu se antrena, în semn de protest, în urmă cu două săptămâni. Săptămâna trecută au primit, în sfârșit, un salariu, iar căpitanul Florin Nicodim este convins că situația se va redresa: „Este greu să te pregătești și să dai totul pe teren când nu ești plătit de mai bine de trei luni, dar odată cu achitarea acestui prim salariu sunt convins că lucrurile au intrat pe un făgaș normal”. Restanțe se înregistrează și la sporturile individuale, la capitolul premieri, dar și aici există toate semnele că obligațiile financiare vor fi onorate în întregime.

Speranțe justificate

Și acum, pericolul virtual. În condițiile în care la rectificarea bugetară ce va fi supusă votului în ședința Consiliului Local de mâine, nu va primi suma de 700.000 lei, CSM Bacău va fi nevoită să recurgă la măsuri drastice. Ori va renunța la echipa de handbal de primă ligă, ori la întreaga secție de fotbal, plus echipele de handbal juniori. „Nu cred că vom ajunge aici, dar nici nu putem ignora pericolul, motiv pentru care trag acest semnal de alarmă și, totodată, vin cu rugămintea către autoritățile locale ca în rectificarea de pe 31 octombrie să aducem bugetul clubului la zi. Acești 700.000 lei ne permit să intrăm în grafic și să ne derulăm activitatea până la finalul lui 2019 în condiții normale. Noi am renunțat la niște bani la începutul anului și ne-am restrâns cât am putut cheltuielile, însă acum este un moment crucial pentru viitorul clubului”, a declarat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, care a încheiat: „Am speranțe foarte mari că nu vor exista probleme și că așa cum au susținut proiectele noastre legate de legitimarea copiilor, de întărirea echipei de handbal masculin în Liga Zimbrilor și de promovarea echipei de fotbal în Liga a III-a, Primăria și Consiliul Local ne vor sprijini până la capăt și în situația de față”.

„Ar fi păcat să se distrugă tot ce s-a construit în ultimii ani cu muncă, pasiune și sacrificii”

Rareș Păunică, handbalist CSM Bacău