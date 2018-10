Cercetat de poliţişti pentru conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului

La data de 20 octombrie a.c., în jurul orei 17.30, poliţiştii rutieri din Bacău au depistat un bărbat de 53 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor s-a stabilit că bărbatul în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere şi sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Depistat de poliţişti la volan fără permis de conducere

La data de 20 octombrie a.c., un echipaj de poliţie rutieră au depistat un bărbat de 58 de ani, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

Dosare penale pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului

La data de 20 octombrie a.c., o patrulă de poliție din Moineşti , în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat în flagrant pe raza localităţii, un conducător auto în vârstă de 71 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat în flagrant pe raza localităţii, un conducător auto în vârstă de 40 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a conducătorilor auto.

Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce conducătorul auto a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!