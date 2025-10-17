Cristina Sabau, originară din Pustiana-Bacău câștigă premiul „Digital Transformation Champion of the Year”

După ce în urmă cu 9 ani Cristina Sabau a câstigat premiul pentru Inovatie in Industria Dentară din Marea Britanie, reușită consemnată la vremea respective de ziarul Deșteptarea, iată că, anul acesta, a reușit din nou, dar într-un alt domeniu.

Cristina Sabau, profesionistă în tehnologie originară din Pustiana – Bacău, stabilită în Londra, a fost desemnată câștigătoarea premiului „Digital Transformation Champion of the Year” în cadrul galei Women in Tech Awards 2025, desfășurată pe 8 septembrie în Marea Britanie.

Evenimentul a fost susținut de universități de prestigiu, precum Universitatea din Birmingham, reunind lideri nationali din domeniul tehnologiei, inovatori și promotori ai diversității în industrie.

Premiul recunoaște femeile care conduc inițiative de transformare digitală cu impact real și durabil. Cristina Sabau s-a remarcat prin contribuțiile sale strategice în digitalizarea unor procese-cheie în mediul medical, demonstrând o viziune solidă și leadership autentic într-un domeniu în continuă evoluție.

„Acest premiu este o mare onoare și o validare a muncii pe care o fac cu pasiune de ani de zile. Îmi doresc ca acest moment să încurajeze și să inspire femeile și fetele din Marea Britanie, dar și din România, să urmeze o carieră în tehnologie medicala – avem potențial, talent și o voce care merită să fie auzită pe scena globală,” a spus Cristina Sabau.

Chiar dacă trăiește și lucrează în Londra, Cristina își păstrează legătura cu rădăcinile românești și devine un veritabil model inspirațional pentru tinerele generații care își doresc să construiască un viitor în tech, oriunde în lume.

Women in Tech Awards este unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate recunoașterii excelenței feminine în domeniul tehnologic, promovând inovația, diversitatea și incluziunea în industrie.