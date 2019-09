Săptămânal, cotidianul „Deșteptarea” vă prezintă, la nivel de intimitate, câte o personalitate din sportul băcăuan. Astăzi, este rândul lui Cristian Ciocoiu. Fost fotbalist de succes la FCM Bacău și Steaua, Ciocoiu conduce în prezent, cu același succes, FC Bacău, al cărui fondator este. Puștii de la FC Bacău nu erau nici măcar în planurile părinților atunci când Ciocoiu realiza, sub tricoul Stelei, o „dublă” de vis contra lui Aston Villa în Cupa UEFA, „dublă” înnobilată de splendida reușită din foarfecă pe spate. Pentru a o vedea, e suficient un click. Pentru a afla cât mai multe despre omul și sportivul Cristi Ciocoiu, parcurgeți textul următor.



Data și locul nașterii: 23 noiembrie 1975, Bacău.

Stare civilă: căsătorit cu Raluca, doi copii: Robert, în vârstă de 17 ani, și Rebeca („Rebeca doar cu un c, nu cu doi, pentru că e româncă”) de doi ani și jumătate.

Cea mai mare realizare profesională: „Faptul că am ajuns să joc alături de mari fotbaliști precum Lăcătuș, Belodedici, Adrian Ilie, Rotariu, Ilie Dumitrescu, Dorinel Munteanu, Stelea sau Prodan”.

Cea mai mare neîmplinire profesională: „Regret și astăzi că nu am jucat în naționala mare a României”.

Sportivul preferat: „Din trecut, Marco van Basten. Din prezent, Roger Federer”.

Hobby-uri: motociclism, tenis, pescuit.

Trei lucruri pe care le-ar lua pe o insulă pustie: „O motocicletă, o undiță și, lucrul cel mai de preț, familia”.

Genul de muzică preferat: „Aici sunt descoperit. Nu am preferințe muzicale”.

Felul de mâncare favorit: fructe de mare.

Orașul preferat: Brașov.

Vacanța perfectă: „Ca să fie cu adevărat pefectă ar trebui să cuprindă o plimbare cu barca în Deltă, câteva zile la mare și un sejur la munte, pentru schi”.

Personalitatea pe care ar vrea să o cunoască la o cafea: Roger Federer.

Dacă nu ar fi fost fotbalist… „Mi-ar fi plăcut să practic tenisul de câmp”.

Un lucru nebunesc pe care l-a făcut: „Să particip la cursele de Enduro”.

Capitolul bancuri: le spune sau le ascultă? „Eu încerc să fac glume, nu să spun bancuri”.

Trei dorințe pe care le-ar putea îndeplini peștișorul de aur: „Sunt gata să renunț la două dintre ele dacă mi s-ar îndeplini una singură: sănătatea mea și a familiei. Este cel mai de preț lucru”.

Cum se vede la 70 de ani: „Într-o eternă vacanță, pescuind și umblând prin munți cu auto-rulota. Iar dacă mă va mai ține fizicul, jucând tenis”.