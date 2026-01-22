Creștere semnificativă a cazurilor de afecțiuni respiratorii și gripă în județul Bacău

Direcția de Sănătate Publică Bacău a făcut publică situația afecțiunilor respiratorii și a cazurilor de gripă înregistrate la nivelul județului, pentru perioada 12–18 ianuarie 2026. Datele arată un număr ridicat de îmbolnăviri, în special în rândul copiilor și al persoanelor vârstnice.

În intervalul menționat, au fost raportate 2.194 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la grupele de vârstă 5–14 ani (584 cazuri) și 15–49 ani (576 cazuri). Dintre acestea, 49 de persoane au necesitat internare, majoritatea fiind copii cu vârste sub 5 ani.

Totodată, au fost confirmate 319 cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 96 au fost internate în unități spitalicești. Cele mai afectate grupe de vârstă au fost persoanele de peste 65 de ani, cu 100 de cazuri raportate, precum și adulții cu vârste între 15 și 49 de ani. În perioada analizată nu s-au înregistrat decese asociate acestor afecțiuni.

În ceea ce privește gripa, autoritățile sanitare au raportat 264 de cazuri noi în săptămâna 12–18 ianuarie 2026. De la începutul sezonului gripal și până în prezent, în județul Bacău s-au înregistrat 1.709 cazuri de gripă tip A și B. Cele mai multe îmbolnăviri au fost semnalate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani (473 cazuri), urmați de grupa 2–4 ani (355 cazuri) și 15–49 ani (333 cazuri).

DSP Bacău precizează că, începând cu 1 septembrie 2025, 36.493 de persoane au fost vaccinate antigripal, conform raportărilor medicilor de familie. Vaccinarea se realizează prin farmacii, pe baza prescripțiilor medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Autoritățile recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic la apariția simptomelor și vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din grupele de risc.