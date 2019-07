La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, în primele 6 luni din anul 2019, au fost întocmite 199 de dosare penale sub aspectul conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, cu 23 de dosare penale mai multe decât în primele 6 luni din anul 2018, ceea ce corespunde unei creșteri cu 11,15%.

În aceeaşi perioadă, s-a înregistrat un număr de 17 accidente grave ce au avut ca principală cauză generatoare, consumul de alcool, acelaşi număr fiind înregistrat şi în anul 2018.

În perioada 05 iulie (ora 14.00) – 08 iulie (ora 06.00), la nivelul Serviciului Rutier, s-a organizat o acţiune pe linia respectării prevederilor legale privind consumul de bauturi alcoolice.

Poliţiştii au utilizat aparatele etilotest, etilometru și drugtest, pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

În urma desfăşurării acţiunii, poliţiştii au constatat 16 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, au aplicat un număr de 591 sancţiuni contravenţionale, au reţinut 114 permise de conducere şi au retras 20 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acţiunii poliţiştii au efectuat peste 850 de testări etilotest.

* La data de 5 iulie a.c, în jurul orei 17.30, poliţiştii Serviciului Rutier au depistat, în flagrant, un bărbat de 32 ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 B, în interiorul comunei Luizi Călugara, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

* De asemenea, la aceeaşi dată, poliţiştii au depistat un bărbat de 47 ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2F, în afara localităţii Orbeni, având o concentraţie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorului auto i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei şi ulterior, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

* Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Bacău au depistat în trafic, la data de 5 iulie a.c., în jurul orei 23.00, un bărbat de 35 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tecuciului, aflandu-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

* La data 6 iulie a.c., în jurul orei 07.30, poliţiştii oneşteni, au depistat un tânăr de 20 ani, din comuna Gura Văii, în timp ce conducea un autoturism pe strada Avântului, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Tânărul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.