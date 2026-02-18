CRAB: Rezerva de Apă a Bacăului a fost suprasolicitată în avaria din februarie 2026. Sistemul nu poate acoperi singur consumul orașului

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) atrage atenția, într-un comunicat transmis miercuri, asupra limitărilor „Rezervei de Apă a Municipiului Bacău”, după avaria produsă în perioada 9–11 februarie 2026 la conducta de aducțiune Poiana Uzului – Bacău, în zona satului Podiș, comuna Mărgineni.

Potrivit datelor prezentate de operator, în intervalul 9 februarie 2026, ora 09:00 – 10 februarie 2026, ora 00:00, instalația de rezervă a funcționat pentru a compensa atât consumul orar al municipiului Bacău, cât și pierderile generate de avarie.

Debite de până la 870 mc/h

Conform tabelului tehnic publicat de CRAB, în cursul zilei de 9 februarie:

la ora 13:00 s-au pompat 778 mc/h,

la ora 19:00 – 866 mc/h,

la ora 20:00 – 870 mc/h.

În paralel, stocurile din cadrul gospodăriei de apă Gherăiești au scăzut semnificativ:

20.000 mc la începutul intervalului analizat,

12.985 mc la ora 00:00,

9.318 mc la ora 09:00 în dimineața zilei de 10 februarie.

În mai puțin de 24 de ore, rezerva a pierdut peste 10.000 de metri cubi de apă, ceea ce indică faptul că volumul consumat a depășit capacitatea de alimentare susținută.

Moment critic: trecerea pe pompă de capacitate mică

Un punct sensibil apare în dimineața zilei de 10 februarie, la ora 09:00, când debitul furnizat scade brusc la 92 mc/h.

CRAB precizează că, începând cu acea oră, funcționarea s-a realizat cu o pompă de capacitate mică, „folosită în situațiile obișnuite”, deoarece pompa de capacitate mare nu mai avea îndeplinite condițiile minime de presiune pe aspirație.

Datele sugerează că sistemul de rezervă nu este complet independent și depinde de parametrii hidraulici ai rețelei principale.

Rezerva acoperă doar o parte din necesar

Operatorul arată că necesarul municipiului Bacău este:

2.000–2.100 mc/h pe timp de noapte,

2.700–2.800 mc/h în timpul zilei.

Prin comparație, în timpul avariei, rezerva a asigurat un maxim de aproximativ 870 mc/h, adică aproximativ o treime din consumul orar al orașului în perioadele de vârf.

În finalul comunicatului, CRAB precizează că are în vedere mărirea capacității de stocare, astfel încât, în caz de avarie, să poată fi substituită cel puțin 50% din cantitatea de apă transportată pe aducțiunea Valea Uzului – Bărăți, estimată la circa 1.500 mc/h.

Contextul juridic al preluării rezervei

Rezerva de Apă a Municipiului Bacău, investiție recepționată în 2022, a fost preluată în administrare de CRAB în baza unei hotărâri judecătorești definitive – Sentința civilă nr. 518/13.10.2023 a Tribunalului Bacău.

Preluarea s-a realizat după un conflict între Primăria Municipiului Bacău și operatorul regional. În spațiul public, CRAB a susținut anterior că instalația ar prezenta probleme tehnice și nu ar fi fost realizată în condiții optime, motiv pentru care nu și-a asumat inițial administrarea acesteia. Municipalitatea a apelat la instanță pentru a obliga operatorul să preia investiția.

Prin comunicatul actual, CRAB pare să sublinieze atât funcționarea efectivă a sistemului în timpul avariei din februarie 2026, cât și limitele structurale ale acestuia, în contextul unui consum urban ridicat și al dependenței de magistrala principală de alimentare.