Consiliul Local Bacău se reunește vineri în ședință ordinară – peste 40 de proiecte pe ordinea de zi

Vineri, la ora 09:00, la Centrul de Afaceri, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Bacău. Potrivit viceprimarului Leonid Bulai, pe ordinea de zi sunt înscrise aproximativ 40 de proiecte ce vizează domenii diverse, de la sprijinirea mediului de afaceri și până la investiții în infrastructura publică.

Printre cele mai importante puncte se numără:

Vânzări cu drept de preempțiune a unor terenuri către constructorii de bună credință, pentru asigurarea stabilității activităților comerciale.

Actualizarea suprafețelor reale din teren pentru mai multe locuri de joacă destinate copiilor, un pas necesar pentru modernizarea acestora, dar și pentru spațiile aparținând Bazinului de înot, Colegiului „N.V. Karpen” și insulelor ecologice de colectare a gunoiului.

Modificarea procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență : solicitanții care cer sprijin pentru plata chiriei vor primi, la prima tranșă, echivalentul a trei luni de chirie. Eventualele respingeri vor fi motivate de comisia de la DAS Bacău.

Introducerea în domeniul public a bunurilor Aquaparkului de pe Insula de Agrement, după finalizarea recepției.

Reactualizarea devizului general pentru lucrările tehnico-edilitare necesare viitorului bloc ANL de pe strada Teiului, destinat specialiștilor din învățământ și sănătate. Proiectul urmărește să devină mai atractiv pentru firmele de proiectare și execuție.

„Avem un număr semnificativ de proiecte, multe dintre ele cu impact direct asupra comunității – fie că vorbim de stabilitatea mediului de afaceri, de modernizarea locurilor de joacă sau de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate. Sperăm ca prin actualizarea unor proceduri și devize să putem atrage mai mult interes din partea firmelor și să accelerăm implementarea investițiilor”, a declarat viceprimarul Leonid Bulai.