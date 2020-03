La data de 07 martie a.c, poliţiştii din Moineşti au depistat, în trafic, un bărbat de 32 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, în jurul orei 14.30, poliţiştii din Târgu Ocna au depistat în trafic, pe strada Stadionului din localitate, o femeie, de 39 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că, femeia în cauză avea permisul reţinut în dimineaţa aceleaşi zile şi i se eliberase dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, întrucât i se întocmise dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea cu permis suspendat.

Echipajul de poliţie rutieră din Bacău a depistat în trafic un bărbat de 34 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge şi este cercetat penal pentru refuz de la prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Şi poliţiştii din Târgu Ocna au acţionat pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool de către conducătorii auto. Astfel, la data de 07 martie a.c., în intervalul orar 17.00-19.00 au fost depistaţi 3 conducători auto, cu vârste cuprinse între 33 şi 57 de ani, aflându-se la volan, sub influenţa alcoolului, respectiv, 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat şi 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Faţă de cei 3, poliţiştii au luat măsurile legale ce se impun.