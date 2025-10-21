Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea21 octombrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK EduShift lansează ultima campanie națională de înscriere a școlilor în programul de formare în pedagogie digitalăTulburelul a început să facă victime pe șoseleCometa C/2025 A6 (Lemmon), spectacol pe cerul de toamnăA condus fără permis de conducere și a prezentat polițiștilor datele de identitate ale fratelui săuMăsuri dispuse în regim de urgență pentru siguranța circulației în zona Podului Narcisa – VIDEO1600 de inimi care au învățat să salveze viețiDoi bicicliști beți au testat gravitația. Tamponare între doua biciclete, victimele au ajuns la spitalFotbal: FC Bacău, dublă calificare în play-off: în Liga de Tineret și în Liga Elitelor U16!O parte din balustrada Podului Narcisa s-a prăbușit – pericol pentru pietoni și șoferi!Proiectele de modernizare a Parcului Cancicov și Promenadei Bistriței continuă în ritm susținutȘomajul în județul Bacău: o ușoară scădere și diferențe între mediul urban și ruralTot ce trebuie să știi despre dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului în 2025