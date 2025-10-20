Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea20 octombrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK O parte din balustrada Podului Narcisa s-a prăbușit – pericol pentru pietoni și șoferi!Proiectele de modernizare a Parcului Cancicov și Promenadei Bistriței continuă în ritm susținutȘomajul în județul Bacău: o ușoară scădere și diferențe între mediul urban și ruralTot ce trebuie să știi despre dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului în 2025Karting: Campionatul Național, la finalJandarmii băcăuani, acțiuni intensificate la Târgu-Ocna pentru menținerea ordinii publiceCreștere a cazurilor de infecții respiratorii în județul Bacău – două cazuri confirmate de gripăBacăul anilor ’40 – o clipă de eleganță pe străzile vechiului orașAccident rutier pe strada Vadu Bistriței – o mașină s-a răsturnat, patru persoane rănite ușorOneștiul o celebrează pe Nadia Comăneci prin primul proiect ZidArtCătălina Jacob, originară din Bacău, va reprezenta România la Miss Universe 2025, în ThailandaPercheziții în Bacău într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 150.000 de euro – bunuri recuperate în valoare de 120.000 de euro