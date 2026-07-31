Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea31 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Incendiile s-au înmulțit în județul Bacău. Focul deschis rămâne principala cauzăMontarea contoarelor individuale pentru căldură și apă caldă în apartamente ar putea fi amânată până la sfârșitul lui 2030Primăria Bacău a premiat cele două absolvente care au obținut media 10 la BacalaureatISU Bacău a câștigat etapa zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de UrgențăHotărârile adoptate de Guvernul demis, atacate în instanță. Adrian Toni Neacșu: „Șase au fost deja suspendate”Comuna Mănăstirea Cașin are stații inteligente de autobuz. Investiția include și bănci smart și iluminat modernBacăul găzduiește cea de-a III-a ediție a „Olimpiadei Tanchiștilor”35 de ani de la tragedia de la Belci. La Onești au fost pomeniți cei 31 de oameni care și-au pierdut viața în inundațiile...VIDEO | A7: Imagini noi de pe șantierul nodului rutier Bacău Nord. Cum arată lucrările la sfârșitul lunii iulieDe ce a respins Tribunalul Bacău cererea lui Adrian Cotârleț. Instanța nu a spus că revocarea este legală