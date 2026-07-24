Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea24 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK CJUE schimbă regulile în dosarele cu fonduri europene? De ce Hotărârea „Lin II” provoacă una dintre cele mai aprinse dezbateri juridice din ultimii aniAccident feroviar în Bacău: un tren InterRegio s-a ciocnit cu o autocisternă, iar vehiculul a luat focFosta handbalistă a Științei Bacău, Florina Hessburg și-a lansat cartea „Drumul unei luptătoare”Fotbal/ Liga 2: Încă un stranier la FC Bacău: portughezul Tomas LacerdaElectrificării căii ferate Bacău – Piatra Neamț – Bicaz: CFR Infrastructură a semnat contractul pentru studiul de fezabilitateClișeul ca politică de statBărbat reținut după ce ar fi amenințat un tânăr cu o sabie și un pistol airsoft. Percheziții în SascutAu început lucrările de modernizare a rețelei de apă pe strada Ardealului din BacăuContinuă modernizarea trotuarelor în Bacău. Lucrări în mai multe zone ale orașuluiHarta mortalității în județul Bacău. Comunele în care se înregistrează cele mai multe decese raportate la populație