Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea21 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK 10 medalii ale înotătorilor băcăuani la Cupa RomânieiTenis: „Dedeman & Simba Trophy”, start pe taboul principalMatteo Andrei Falcă, evoluție de AUR la Concursul Țărilor Central EuropeneLa Kubjdeuci” – când o investiție începe cu respectul pentru un locFemeie din Bacău, implicată într-un grav accident cu un camion încărcat cu butelii pe DN2-E85. Cinci persoane, între care trei copii, au ajuns la...Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Școala de vară „Responsabilitate față de viitorul nostru”, ediția a IV-aANALIZĂ | Bacăul, județul extremelor meteorologice. 2024 a fost cel mai ploios și, în același timp, cel mai cald an din ultimii șase aniProfesorii pot folosi prima de carieră didactică pentru cursuri, cărți și platforme educaționale. Ministerul Educației a publicat listele oficialeAdrian Streinu-Cercel participă pentru prima dată la Conferința Medicală Buhuși. Tema ediției: comunicarea dintre pacient și echipa medicalăVasile Alecsandri, fiul Bacăului care a scris „Hora Unirii”. Se împlinesc 205 ani de la nașterea marelui poet