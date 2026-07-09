Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea9 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Radiografia municipiului MoineștiCarantină națională pentru ovine și caprine. ANSVSA suspendă transporturile timp de 30 de zile după apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoareCSI Europe a deschis Biroul de Operațiuni și Inginerie în BacăuParc fotovoltaic la MăguraZiua Națională a Contabilului Român. În acest an, CECCAR împlinește 105 ani de la înființareTenis: „Dedeman & Simba Trophy” se apropie de startZilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență MoineștiMai multe zone din Bacău și comunele Mărgineni, Măgura și Hemeiuș rămân fără apă în noaptea de 9 spre 10 iulieAlarmă la SJU Bacău: 27 de copii au ajuns la Urgențe după accidente cu trotinete electrice, de la începutul anuluiRadiografia municipiului Moinești | Primarul Valentin Vieru: „investiții de zeci de milioane de euro”