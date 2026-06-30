Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea30 iunie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Pompierii băcăuani au gestionat 108 situații de urgență în trei zile. Au salvat 14 animale și bunuri de circa 600.000 de leiCHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI- Convocator A.G.O.A.CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI- convocator A.G.E.A.ITM Bacău începe controale la angajatori pe fondul caniculei. Inspectorii verifică măsurile de protecție a salariațilorTragedie pe râul Siret. Un adolescent de 16 ani s-a înecat la ȘerbeștiFotbal/ Liga 2: Aftanache s-a despărțit de FC BacăuȘtrandul cu Apă Sărată al Salinei Târgu Ocna s-a redeschis după modernizăriSlobozia și Borzești, conectate la rețeaua de gaze naturale. Investiție de 16 kilometri în județul BacăuUn băcăuan salvează vieți pe ambulanță și își găsește liniștea printre măgărușiSărbătoarea Sf. Petru și Paul