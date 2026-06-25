Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea25 iunie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Elevii unui liceu din Bacău, premiați de ISU după câștigarea concursului „Cu viața mea apăr viața”29 de ani de FSC: perseverență, profesionalism și o comunitate construită împreună!Valul Reducerilor ajunge la Aurora Multimarket cu discounturi de până la 60%Liceeni din Comănești au creat un robot care ajută elevii să gestioneze stresul. Proiectul, în Top 10 național la 3DUTECH 2026Tradiția a prins viață la Liceul „Grigore Antipa”. Festivalul Iei a adus culoare, emoție și mândrie româneascăComuna Colonești renunță la programul artistic de Ziua Comunei. Fondurile vor fi direcționate către proiectele aflate în derulareNAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORULÎntreținere la Lacul de Agrement din Bacău. Au început lucrările de cosire a stufului în zona InsuleiGarda de Mediu a amendat cu 50.000 de lei serviciul de salubrizare din BuhușiJandarmii au salvat un copil de 2 ani rămas blocat într-un autoturism răsturnat, la Bacău