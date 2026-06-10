Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea10 iunie 2026AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Loredana Groza – artista care s-a reinventat continuu și a rămas în prim-planul muzicii româneștiPatru minori, reținuți după ce ar fi furat și folosit opt autoturisme din BacăuBărbat de 78 de ani, găsit de polițiști după ce s-a rătăcit cu mașina într-o zonă împădurită din RăcăciuniDelia Aștefănoaie și-a făcut baremul atât pentru Europenele U18 din Italia, cât și pentru Mondialele U20 din SUA!Lucrările de modernizare a liniilor feroviare industriale de la combinatul lui Umbrărescu au intrat în etapa finalăGala Portului Popular revine la Slănic-Moldova. Două zile dedicate tradițiilor românești în Parcul CentralCurtea de Apel Bacău a redus pedeapsa unui inculpat condamnat pentru ultraj. Ce înseamnă decizia și de ce este importantăÎntrerupere programată a furnizării apei potabile în mai multe zone din Bacău, pe 11 iunieA7 | Podul peste calea ferată de la Cleja prinde contur. Imagini noi de pe șantierul tronsonului Răcăciuni–BacăuPremiu I pentru un elev al Colegiului Național „Costache Negri” la Olimpiada Micilor IstoriciExercițiu pentru situații de urgență la heliportul Spitalului Județean de Urgență BacăuGeorge Apostu și moștenirea brâncușiană: participarea Centrului de Cultură „George Apostu” la expoziția „Brâncuși. Sindromul” a Muzeului Național de Artă al României