Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea4 iunie 2026AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Băcăuanca Ammani Cruceanu, vice-campioană națională U12 și calificare la BalcaniadăRadiografia unui campion mondial de 13 aniGimnastică/ „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”: Cristiana Chiticeanu, Ariana Afrăsenei și Maya Carnariu, prestație de argintExpoziție de artă fotografică la Galeriile AlfaJaponia, mai aproape de Bacău prin cultură, artă și prietenieSpitalul Județean Bacău a realizat prima intervenție de protezare totală a genunchiului asistată roboticPlanul Roșu de Intervenție, testat într-un exercițiu complex pe Autostrada A7. Scenariu cu victime multiple și risc de explozieDiseminarea rezultatelor proiectului PNRR EduShift în cadrul conferinţei finale „Pedagogia Digitală – de la concept la competenţele profesorilor”Ziua Mondială a Mediului 2026: DJM Bacău promovează acțiunea climatică sub sloganul „Acum pentru climat!” Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești”, ediția a XXI-a„Anul Nadia”, acasă la NadiaIncendiu la anexe gospodărești pe Calea Republicii din Bacău. Pompierii au intervenit în cursul nopții