Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea4 iunie 2026AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Primele rucsacuri de urgență au ajuns la copiii din Bacău. Primăria și ISU promovează educația pentru situații de crizăTrupul și Sângele Domnului – Joia VerdeUmbra perfectă nu se cumpără – se construiește în jurul tăuDouă întreruperi programate ale furnizării apei în municipiul Bacău. Cartierul Șerbănești, afectat în noaptea de joi spre vineriJudo: „CSMei” băcăuani de bronz: Tudor Herciu la U12 și Andrei Buga la Tineret U23La 13 ani, campion mondial! Povestea incredibilă a lui Dominick Dulhac, mândria BacăuluiLiceul Tehnologic Târgu Ocna, premiat la EUROINVENT 2026 cu medalii și distincții internaționaleGimnastică: Băcăuancele Elena Maria Cerguță și Diana Bichescu, medaliate la „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”Balonare și arsuri la stomac de ani de zile? Posibil să nu fie de la stresPreotul din Luncani, decedat într-un accident rutier pe DN 2G, în apropiere de TrebeșAccident între un autoturism și un autotren în Berești-Bistrița. Un bărbat a ajuns la spitalFestivitate emoționantă pentru absolvenții Promoției 2026 de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși