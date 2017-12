Televiziuni din Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie, la Festivalul de Datini Viorel Miron, primarul orașului Comănești, susține că anul care se încheie a fost greu, dar și frumos deoarece a avut rezultate importante: „Am depus un proiect pe fonduri europene pentru modernizarea și eficientizarea energetică a Spitalului «Ioan Lascăr», fără Policlinică, aceasta fiind deja modernizată. Tot pe POR vom realiza eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Zărnești”, a declarat Viorel Miron. Prima investiție va costa 5 milioane de euro, iar a doua, 600.000 de euro. „Sunt foarte bucuros că am reușit să cumpărăm Clubul 1 Mai de la un executor judecătoresc cu 16 miliarde de lei vechi, în condițiile în care inițial se cereau 70 de miliarde. Aici vom înființa Casa de Cultură Comănești. Lucrăm la documentația necesară pentru accesarea de fonduri nerambursabile ca să modernizăm clădirea și să o dotăm cu mobilier și echipamente. Vrem să facem o casă de cultură ultramodernă”, mai declară edilul. De asemenea, a fost achiziționată „Casa Gazelor” de la E.ON, care va fi transformată într-un centru social. Prevenirea inundațiilor e o prioritate pentru primar, motiv pentru care, anul acesta, a continuat îndiguirea pârâurilor Șupan și Lăloaia și a râului Trotuș. Pe PNDL 2, Viorel Miron a obținut fonduri pentru asfaltarea străzilor Șupan, Codrului, Muntelui și Șoimului. Alt proiect important care va fi demarat în 2018 și pentru care a fost depusă documentația e sala de sport a Colegiului „Dimitrie Ghika”, cu 180 de locuri. După atâta muncă, o sărbătoare e binevenită: „Pe 30 decembrie, la Festivalul de Datini și Obiceiuri vor fi prezenți reprezentanți ai unor televiziuni din Japonia și Coreea de Sud și un reporter de prestigiu din Marea Britanie. Îi invităm pe toți iubitorii de folclor din județ să fie alături de noi!” 72 SHARES Share Tweet

